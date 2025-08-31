Ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym deszczem z burzami dla północno-wschodniej i południowej Polski wydał IMGW. Na Mazurach i Podlasiu możliwe są opady do 30 mm i wiatr w porywach do 60 km/h, a na południowych krańcach kraju opady do 60 mm i wiatr do 70 km/h.

IMGW ostrzega przed silnym deszczem i burzami / Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I st. przed silnym deszczem z burzami dla części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

"Przed południem burze mogą towarzyszyć przemieszczaniu się fali frontowej na północnym wschodzie kraju, w rejonie Mazur i Podlasia. Tam głównym zagrożeniem w czasie burz będą intensywne opady deszczu, które w połączeniu z opadami jednostajnymi, towarzyszącymi przemieszczaniu się fali, mogą dawać łączną sumę około 20-30 mm. Porywy wiatru w tym obszarze nie powinny przekraczać 60 km/h" - poinformował IMGW. Dodano, że miejscami suma opadów może wynieść 40 mm.