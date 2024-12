"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około minus 1 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około minus 3 st. C. Na większości obszaru temperatura ujemna przy gruncie utrzyma się w ciągu dnia" - podał IMGW.

Ostrzeżenia obowiązują od godz. 20 lub 23 w zależności od terenu do wtorku godz. 9.

IMGW poinformował również o sztormie na obszarze całego morza Bałtyckiego z wyjątkiem Bałtyku Północnego.

Prognozowany jest wiatr północno-wschodni. Temperatura powietrza około od 4 st. C do 6 st. C. Widzialność dobra do umiarkowanej. Okresami deszcz.

