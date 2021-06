Czwartek upłynął w Polsce pod znakiem nawałnic. Nad Librantową i Koniuszową niedaleko Nowego Sącza przeszła trąba powietrzna. Z silnym wiatrem walczyli też mieszkańcy województwa lubelskiego. A gdzie dziś popada? Gdzie prognozowane są burze? Sprawdzaj na bieżąco radar burzowy, mapy pogody, dowiedz się, jakie ostrzeżenia wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

Niestety, w piątek 25 czerwca utrzymane zostają alerty przed burzami. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnymi burzami z gradem dotyczyć będzie południowo-wschodniej części kraju, zwłaszcza wschodnich krańców województw podkarpackiego i lubelskiego.

Istnieje ryzyko wystąpienia tam ulewnych opadów, z silnym wiatrem sięgającym do około 100 km/h oraz gradem o średnicy 5-8 cm. IMGW nie wyklucza jednak wystąpienia nagłych zjawisk pogodowych także w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Opady mogą miejscami sięgnąć do 66 mm.

Możliwe trąby powietrzne

Dzisiaj ponownie możemy spodziewać się także wystąpienia trąb powietrznych.



Umiarkowane zagrożenie burzami będzie utrzymywać się w pasie centralnym od Warmii po Śląsk. Głównym problemem pozostanie tam intensywny deszcz - opady mogą sięgnąć do 30 mm.



W Polsce zachodniej ryzyko burz niskie, maksymalnie do umiarkowanego. Lokalne opady osiągną wysokość do 15-20 mm.

Ostrzeżenie przed upałem

Piątek będzie nieco chłodniejszy od poprzednich dni. Powyżej 30 stopni będzie tylko na krańcach południowo-wschodnich. W pasie od Krosna, przez Siedlce aż po Suwałki IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem.

W pozostałej części kraju temperatura nie przekroczy 25 stopni.



Ostrzeżenia przed wzrostem stanów wód

Drugi stopień ostrzeżenia o możliwych wzrostach stanów wód wydano dla części województwa śląskiego w rejonie zlewni rzek: Odry, Psiny, Bierawki, Rudnej i Małej Panew. Tam mogą zostać przekroczone stany alarmowe.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia zostały wydane dla 9 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Gwałtowne przyrosty wód mogą też wystąpić we wschodniej części województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.