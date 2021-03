Nawet 17 stopni zapowiadają synoptycy w południowo-zachodniej Polsce. Miejscami jednak możliwe zachmurzenie i przelotne opady deszczu - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Co czeka nas w weekend? Na horyzoncie nawet 18 stopni ciepła.

W sobotę przelotnie popada, ale będzie ciepło / Pixabay

W piątek temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C w Suwałkach, przez 11 st. C w Białymstoku, Kielcach i Lublinie, do nawet 16, 17 st. C we Wrocławiu i Opolu. Ciepło będzie również w Zielonej Górze i Poznaniu, tam termometry pokażą do 14 st. C.

Rano sporo chmur w większej części kraju. Później najwięcej rozpogodzeń - głównie w Polsce zachodniej i południowo-zachodniej. W drugiej połowie dnia - głównie na północy i północnym zachodzie - miejscami możliwy deszcz.

Wiatr południowy i południowo-zachodni o prędkości od kilku do kilkunastu kilometrów na godzinę.

Pogoda na weekend

Jak podaje IMGW w sobotę spodziewamy się pogorszenia pogody. Polska dostanie się pod wpływ niżu znad Islandii oraz związanego z nim frontu atmosferycznego.

W całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu - w sumie 3-8 litrów wody na metr kwadratowy. Najładniejsza pogoda na wschodzie kraju. Tam też najcieplej - w Małopolsce i na Podkarpaciu 18 stopni. W pozostałej części kraju temperatura od 8 st. C do 12 st. C. Wiatr umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, w porywach do 45 kilometrów na godzinę.

W niedzielę, temperatura w granicach 8-10 stopni. Najcieplej na zachodnie - w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku - 11 stopni. Zdecydowanie więcej słońca, choć miejscami możliwy przelotny deszcz. Powieje słaby i umiarkowany zachodni i południowo-zachodni wiatr.