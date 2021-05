Do godzin wieczornych będzie burzowo na zachodzie kraju. W całej Polsce noc będzie chłodna. W Tatrach może padać deszcz ze śniegiem.

Po południu w całym kraju będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia możliwe będą na południowym wschodzie. Burze mogą wystąpić na zachodzie kraju oraz na krańcach południowo-wschodnich.

W czasie burz może spaść do 15 litrów wody na mkw, a porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km/h - prognozuje Kamil Walczak, synoptyk Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptyk nie wyklucza też wystąpienia opadu drobnego gradu podczas burz.



Najwyższa temperatura maksymalna będzie na południowym wschodzie kraju, tam 20-22 stopnie. Nad resztą kraju zdecydowanie chłodniej, od 15 do 18 stopni - mówi synoptyk.

Burze, które w ciągu dnia występowały na zachodzie kraju, "mogą jeszcze utrzymać się w godzinach wieczornych, ale w nocy będą już stopniowo zanikać" - zaznacza Walczak. Na wschodzie kraju będzie padał deszcz, lokalnie może spaść do 10 litrów wody na mkw.



Przed nami chłodna noc. Temperatura będzie wahać się od 5 do 8 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie nad samym morzem, gdzie temperatura wyniesie do 10 stopni. Natomiast chłodniej w rejonach podgórskich, gdzie będą zaledwie 2-4 stopnie. W nocy na szczytach Tatr możliwy jest opad deszczu ze śniegiem - ostrzega synoptyk IMGW.