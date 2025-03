​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał w poniedziałek ostrzeżenia meteorologiczne, które dotyczą zarówno przymrozków, jak i burz w różnych częściach Polski. Mieszkańcy ośmiu województw muszą przygotować się na niskie temperatury, podczas gdy w trzech innych regionach prognozowane są burze.

IMGW ostrzega przed przymrozkami i burzami w Polsce / Shutterstock

Przymrozki na północy Polski

Alerty przed przymrozkami IMGW wydał dla województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i pomorskiego, a ostrzeżenie dla woj. zachodniopomorskiego rozszerzył na powiat wałecki.

"Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C. Temperatura minimalna od minus 2 st. C do 0 st. C, przy gruncie około minus 3 st. C" - poinformował IMGW. Alerty będą obowiązywały w nocy z poniedziałku na wtorek (24/25 marca).