Jaka pogoda w nowym tygodniu? IMGW zaprezentował prognozę na najbliższe dni. Groźne burze jak na razie już nam nie grożą, za to w weekend czeka nas uderzenie gorąca.

Najbliższy weekend - za sprawą powietrza pochodzenia zwrotnikowego - będzie bardzo ciepły, a na zachodzie kraju upalny - informuje IMGW.

Coraz cieplej i słoneczniej

Na poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu, po południu lokalnie może zagrzmieć. Wieczorem opady będą stopniowo zanikać i w wielu miejscach się rozpogodzi. Temperatura maksymalna od 15°C do 19°C, chłodniej miejscami na wybrzeżu i w obszarach podgórskich, ok. 13-14°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na północy w porywach do 65 km/h, we wschodniej części wybrzeża silny i okresami bardzo silny (do 55 km/h), w porywach do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

We wtorek przewaga dużego zachmurzenia i miejscami przelotne opady deszczu - prognozuje IMGW. Bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 14-17°C na północy do 20-23°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W środę początkowo spodziewana jest przewaga dużego zachmurzenia i przelotne opady deszczu, ale stopniowo od zachodu kraju będzie się rozpogadzać, a opady będą zanikać. Na południowym wschodzie możliwe będą również burze. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C, chłodniej na wybrzeżu i miejscami w rejonach podgórskich: od 15°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.

W weekend ponad 30 stopni

Czwartek ma być słoneczny i coraz cieplejszy. Temperatura maksymalna od 16-19°C na wybrzeżu i północnym wschodzie, około 21°C w centrum i na południowym wschodzie, do 23-25°C na zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północny i północno-zachodni, od zachodu kraju skręcający na północno-wschodni i wschodni.

W piątek słonecznie i sucho. Temperatura maksymalna od 19-22°C na wschodzie i wybrzeżu do 25-28°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W sobotę również pogodnie i słonecznie oraz bez opadów. Na zachodzie kraju upalnie. Zachmurzenie małe, na wschodzie okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 21-23°C miejscami na wschodzie i wybrzeżu, około 26°C w centrum, do 30-32°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy.

W niedzielę nadal pogodnie i sucho. Poza wybrzeżem będzie gorąco, a na zachodzie kraju upalnie. Temperatura maksymalna od 24-27°C na wschodzie do 30-33°C na zachodzie; chłodniej miejscami na wybrzeżu, od 17°C do 21°C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny.