Do sytuacji doszło w doliczonym czasie spotkania pomiędzy drużyną Perlazy, Club Ciudad de Yantzaza, a Club Rio Aguarico FC. Mecz został przerwany po tym, jak asystent sędziego, Lenin Giovanni Ojeda Nunez, został trafiony kamieniem.
„Arbiter doznał poważnych obrażeń, które wymagały przeprowadzenia operacji oraz 60-dniowego okresu rekonwalescencji” – poinformowała federacja w komunikacie.
Jak dodano, Komisja Dyscyplinarna uznała zawodnika za winnego napaści fizycznej na członka zespołu sędziowskiego i nałożyła na niego ośmioletni zakaz wszelkiej aktywności w futbolu, obowiązujący do 19 października 2034.
„Ponadto FEF zwróci się do FIFA o rozszerzenie tej kary na cały świat” - wspomniano.
Federacja dodała, że klub Yantzaza został zobowiązany do zapłacenia grzywny w wysokości 2000 dolarów oraz dodatkowej kwoty 4369,73 USD tytułem pokrycia kosztów leczenia sędziego.
W oświadczeniu opublikowanym nazajutrz po zajściu przedstawiciele klubu przeprosili arbitrów oraz kibiców za zaistniałą sytuację, a piłkarza usunięto z klubu.