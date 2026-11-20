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Do szokującego zdarzenia doszło w trzeciej lidze ekwadorskiej. Jhon Perlaza rzucił kamieniem, który trafił asystenta sędziego podczas meczu. Ekwadorski Związek Piłki Nożnej (FEF) nałożył na zawodnika ośmioletnią dyskwalifikację.

Do sytuacji doszło w doliczonym czasie spotkania pomiędzy drużyną Perlazy, Club Ciudad de Yantzaza, a Club Rio Aguarico FC. Mecz został przerwany po tym, jak asystent sędziego, Lenin Giovanni Ojeda Nunez, został trafiony kamieniem.

„Arbiter doznał poważnych obrażeń, które wymagały przeprowadzenia operacji oraz 60-dniowego okresu rekonwalescencji” – poinformowała federacja w komunikacie.

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Jak dodano, Komisja Dyscyplinarna uznała zawodnika za winnego napaści fizycznej na członka zespołu sędziowskiego i nałożyła na niego ośmioletni zakaz wszelkiej aktywności w futbolu, obowiązujący do 19 października 2034.

„Ponadto FEF zwróci się do FIFA o rozszerzenie tej kary na cały świat” - wspomniano.

Federacja dodała, że klub Yantzaza został zobowiązany do zapłacenia grzywny w wysokości 2000 dolarów oraz dodatkowej kwoty 4369,73 USD tytułem pokrycia kosztów leczenia sędziego.

W oświadczeniu opublikowanym nazajutrz po zajściu przedstawiciele klubu przeprosili arbitrów oraz kibiców za zaistniałą sytuację, a piłkarza usunięto z klubu.