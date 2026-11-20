RMF24

Afera w polskiej piłce nożnej. PZPN poinformował, że dziesięciu zawodników występujących obecnie w 3. lidze lub na niższych szczeblach zostało zawieszonych w związku z ustawianiem meczów.

Skierowano wnioski o wszczęcie wobec zawieszonych piłkarzy postępowań dyscyplinarnych - przekazał Polski Związek Piłki Nożnej.

To kolejne kary związane z zarzutami o tzw. match-fixing, czyli nieuczciwe wpływanie na wyniki spotkań, często połączone z nieregularną aktywnością w zakładach bukmacherskich.

Dziesiątki meczów pod lupą

PZPN przypomniał, że od kiedy prowadzony jest monitoring polskiego futbolu pod tym kątem, pod lupą znalazło się „29 meczów piłkarskich, rozgrywanych na szczeblach od pierwszej do czwartej ligi. Odnotowano również podejrzenie dotyczące jednego spotkania w ramach ekstraligi kobiet”.

W tym miesiącu zdyskwalifikowano (w pierwszej instancji) dwóch piłkarzy, którzy obstawiali u bukmacherów mecze piłki nożnej, w tym spotkania swoich drużyn.

Z kolei w marcu na pięć lat wykluczono bramkarza Sokoła Kleczew, któremu udowodniono celowe wpływanie na wyniki meczów.