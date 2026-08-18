Barcelona dopięła hitowy transfer. Rodri zagra na Camp Nou

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Transfer hiszpańskiego mistrza świata Rodriego z Manchesteru City do Barcelony został sfinalizowany - potwierdziły we wtorkowy wieczór oba kluby. Według nieoficjalnych informacji za 30-letniego piłkarza „Duma Katalonii” zapłaciła 76,5 milionów euro. Kontrakt ważny jest do 2030 roku.

Rodri w Barcelonie: Gra dla tego klubu to spełnienie marzeń

Rodri - uznany za najlepszego piłkarza tegorocznego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, a także laureat Złotej Piłki za 2024 rok, już w poniedziałek wylądował w stolicy Katalonii. Hiszpan powiedział wówczas dziennikarzom, że „gra dla tego klubu to spełnienie marzeń”.

Jestem bardzo szczęśliwy, że już tu przyleciałem. Ostatnie dni były intensywne, ale cieszę się, że wszystko już zostało dopięte. Nie mogę się doczekać, kiedy spotkam się z moimi kolegami z drużyny, niektórych z nich już znam. Teraz czas na wzięcie się do pracy - stwierdził nowy nabytek Barcelony.

Oba kluby potwierdziły transfer

O sfinalizowaniu przenosin Hiszpana z Manchesteru do Barcelony poinformowały we wtorek wieczorek oba kluby.

Angielski zespół żegnając się z Rodrim opublikował nagranie, na którym Hiszpan strzela bramkę decydującą o zwycięstwie Manchesteru City w finale Ligi Mistrzów z Interem Mediolan z 2023 roku. „Chwila, której nigdy nie zapomnimy” - czytamy we wpisie, zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Hiszpan został kolegą klubowym Wojtka Szczęsnego

Rodri odegrał ważną rolę w triumfie Hiszpanii w tegorocznych MŚ, a także w mistrzostwach Europy 2024. W reprezentacji towarzyszą mu m.in. Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsi, Gavi i Pedri, którzy też są piłkarzami Barcelony. W klubie ze stolicy Katalonii rezerwowym bramkarzem jest natomiast były reprezentant Polski Wojciech Szczęsny, a przez ostatnie 4 lata barw tego klubu bronił także Robert Lewandowski, który odgrywał kluczową rolę w zespole z Katalonii. Obecnie gra w Chicago Fire.

Rodri w ostatnich latach często zmagał się z problemami zdrowotnymi. Kontuzja więzadeł krzyżowych wykluczyła go z gry przez większość sezonu 2024/25, a już po powrocie z mistrzostw świata poddał się drobnej operacji kręgosłupa i teraz przechodzi rehabilitację. Nie zagrał w niedzielnym meczu o Tarczę Wspólnoty, który Manchester City przegrał z Arsenalem Londyn 0:3.

Mocne wejście w sezon piłkarzy Arsenalu. Nie dali szans Manchesterowi City w meczu o Tarczę Wspólnoty Piłkarze mistrza Anglii Arsenalu Londyn pokonali w Cardiff zdobywcę krajowego pucharu Manchester City 3:0 (2:0) i zdobyli Tarczę Wspólnoty. „Kanonierzy” wywalczyli to trofeum po raz 18. w historii i brakuje im jeszcze trzech triumfów do wyrównania…

Wcześniej do ekipy mistrza Hiszpanii dołączył Anglik Anthony Gordon.