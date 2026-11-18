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Kozo Tashima będzie jednym z rywali Gianniego Infantino w wyborach na szefa FIFA. Honorowy prezes japońskiego związku (JFA) i członek Rady FIFA potwierdził oficjalnie swoją kandydaturę. Jak przekazał, uzyskał poparcie pięciu federacji, co jest wymogiem formalnym, ale nie wymienił których.

Trzech rywali Gianniego Infantino

Wszystko wskazuje, że starający się o czwartą kadencję na czele FIFA Gianni Infantino będzie miał trzech rywali. Wybory odbędą się 18 marca w Rabacie.

Poza 68-letnim Tashimą, który jest od 2015 roku członkiem Rady FIFA, czyli ścisłego kierownictwa międzynarodowej federacji, chęć kandydowania potwierdzili Philippe Diallo, szef francuskiego związku mający poparcie UEFA, oraz były reprezentant Szwajcarii Ramon Vega.

Infantino w ogniu krytyki

Infantino od lata musi się mierzyć z ostrą krytyką, dotyczącą głównie planu sprzedaży części praw do mistrzostw świata prywatnym inwestorom, z którego wycofał się pod presją środowiska piłkarskiego.

Następnie przeprosił za sposób, w jaki ta propozycja została przedstawiona. Mimo wielu zarzutów dotyczących sposobu, w jakim zarządza FIFA, pozostaje głównym faworytem wiosennych wyborów.

56-letni szwajcarski działacz może liczyć na głosy z Afryki, Ameryki Południowej i Północnej, a jeszcze zanim chęć ubiegania się o najwyższe stanowisko w futbolu ogłosił Tashima, Infantino poparła także azjatycka konfederacja.

Termin zgłaszania kandydatur upływa o północy ze środy na czwartek.