Mocne wejście w sezon piłkarzy Arsenalu. Nie dali szans Manchesterowi City w meczu o Tarcze Wspólnoty

RMF24

Piłkarze mistrza Anglii Arsenalu Londyn pokonali w Cardiff zdobywcę krajowego pucharu Manchester City 3:0 (2:0) i zdobyli Tarczę Wspólnoty. „Kanonierzy” wywalczyli to trofeum po raz 18. w historii i brakuje im jeszcze trzech triumfów do wyrównania rekordu należącego do Manchesteru United.

Fatalny debiut Enzo Maresci

W roli trenera „The Citizens” zadebiutował Enzo Maresca, który zastąpił jednego z najlepszych szkoleniowców w historii, Hiszpana Josepa Guardiolę. Włoch bez straty gola wytrzymał jednak ledwie 23 sekundy.

Właśnie w pierwszej akcji meczu sytuację sam na sam z włoskim bramkarzem Gianluigim Donnarummą wykorzystał jego rodak Riccardo Calafiori. W 28. minucie meczu na 2:0 podwyższył Niemiec Kai Havertz, który głową skierował piłkę do bramki rywala.

W końcówce pierwszej połowy bliski zmniejszenia dystansu do Arsenalu był Norweg Erling Haaland, jeden z bohaterów mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku, w których jego drużyna narodowa w pierwszym występie od 28 lat dotarła do ćwierćfinału. Z jego strzałem z bliska poradził sobie jednak hiszpański bramkarz Arsenalu David Raya.

Arsenal z pierwszym trofeum w tym sezonie

Kilka chwil później po drugiej stronie boiska bliski gola był kapitan Londyńczyków Martin Oedegaard, ale po strzale Norwega piłkę sprzed linii bramki wybił chorwacki obrońca Josko Gvardiol. To, co nie udało mu się w pierwszej, zrobił na początku drugiej połowy meczu. W 48. minucie Norweg znalazł się w sytuacji sam na sam z Donarummą i efektownie zmylił włoskiego bramkarza, posyłając piłkę do bramki.

Arsenal rozpocznie walkę o obronę tytułu w piątek, gdy w 1. kolejce Premier League podejmie beniaminka Coventry. Manchester City zmierzy się dwa dni później z AFC Bournemouth, także przed własną publicznością.