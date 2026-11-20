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Prokuratur generalny Waldemar Żurek zawiesił w czynnościach swoją zastępczynię - Beatę Marczak. Jego decyzja obowiązuje przez pół roku. „Dalsze pełnienie obowiązków przez panią prokurator mogłoby negatywnie wpływać na działalność Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji” - przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.

Zastępca prokuratora generalnego ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Beata Marczak na zdj. z 2023 r. (fot. Albert Zawada)

Zastępca prokuratora generalnego ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Beata Marczak na zdj. z 2023 r. (fot. Albert Zawada) / PAP

Beata Marczak to zastępca prokuratora generalnego ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji. 10 listopada wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie jej działań.

Jak przekazała prokuratura, postępowanie dotyczy „sprawowania (...) nadzoru służbowego nad sprawami pozostającymi we właściwości Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz podległych mu wydziałów zamiejscowych, w szczególności pod kątem możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa lub uchybieniu godności urzędu”. Nie ujawniono żadnych bliższych informacji o tym, co konkretnego miała zrobić zastępczyni Żurka.

W komunikacie informującym o decyzji Waldemara Żurka podkreślono, że zawieszenie Beaty Marczak ma charakter zabezpieczający. Nie przesądza o tym, czy dopuściła się jakichkolwiek nieprawidłowości.

Marczak może odwołać się od decyzji Żurka do sądu dyscyplinarnego. Decyzja jest jednak natychmiast wykonalna - podkreśliła Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego.

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Kim jest Beata Marczak?

Prokurator Beata Marczak pracę w wymiarze sprawiedliwości rozpoczęła w 1993 roku od aplikacji prokuratorskiej. Była prokuratorem w Łodzi.

W marcu 2016 r. Marczak została powołana na prokuratora Prokuratury Regionalnej w Łodzi i została Naczelnikiem Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK.

Od 8 marca 2017 r. jest prokuratorem Prokuratury Krajowej. Od 24 marca 2017 r. pełni funkcję zastępcy prokuratora generalnego do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji.