Beata Marczak to zastępca prokuratora generalnego ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji. 10 listopada wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie jej działań.
Jak przekazała prokuratura, postępowanie dotyczy „sprawowania (...) nadzoru służbowego nad sprawami pozostającymi we właściwości Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz podległych mu wydziałów zamiejscowych, w szczególności pod kątem możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa lub uchybieniu godności urzędu”. Nie ujawniono żadnych bliższych informacji o tym, co konkretnego miała zrobić zastępczyni Żurka.
W komunikacie informującym o decyzji Waldemara Żurka podkreślono, że zawieszenie Beaty Marczak ma charakter zabezpieczający. Nie przesądza o tym, czy dopuściła się jakichkolwiek nieprawidłowości.
Marczak może odwołać się od decyzji Żurka do sądu dyscyplinarnego. Decyzja jest jednak natychmiast wykonalna - podkreśliła Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego.
Kim jest Beata Marczak?
Prokurator Beata Marczak pracę w wymiarze sprawiedliwości rozpoczęła w 1993 roku od aplikacji prokuratorskiej. Była prokuratorem w Łodzi.
W marcu 2016 r. Marczak została powołana na prokuratora Prokuratury Regionalnej w Łodzi i została Naczelnikiem Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK.
Od 8 marca 2017 r. jest prokuratorem Prokuratury Krajowej. Od 24 marca 2017 r. pełni funkcję zastępcy prokuratora generalnego do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji.