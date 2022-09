Nowa fala pożarów w rejonie Bordeaux we Francji. Olbrzymie płomienie zniszczyły już blisko cztery tysiące hektarów lasów, ewakuowano prawie tysiąc okolicznych mieszkańców.

Strażacy walczą z płomieniami lasu Le Temple w południowo-zachodniej Francji / PAP/EPA/CAROLINE BLUMBERG / PAP/EPA

Wielkie płomienie rozprzestrzeniają się tak szybko, że niektórzy mieszkańcy Akwitanii dostali od żandarmerii nakaz opuszczenia domów w ciągu dziesięciu minut. Część dróg znajdujących się w pobliżu lasów i tych prowadzących m.in. do Hiszpanii zostało zamkniętych.

Według wielu specjalistów jednym z powodów kolejnej fali pożarów lasów w Akwitanii jest niespodziewany powrót upałów.

W rejonie Bordeaux padł kolejny rekord temperatury

Dwa dni temu odnotowano tam 38 stopni w cieniu, co nie zdarzyło się we wrześniu od ponad ćwierć wieku. Eksperci podkreślają, że sprzyja to rozprzestrzenianiu się płomieni, z którymi walczy blisko tysiąc strażaków z sześcioma samolotami i helikopterami.

Przypomnijmy, że płomienie zniszczyły już tego lata w rejonie Bordeaux ponad 30 tysięcy hektarów lasów, okresowo ewakuowano tam w sumie ponad 50 tysięcy osób. Dogaszać te pożary pomagało w sierpniu blisko 150 polskich strażaków, którzy przyjechali w tym celu do Francji z 49 wozami gaśniczo-ratowniczymi.