Senat może wprowadzić poprawki do przyjętej we wtorek przez Sejm ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Choć senatorowie PiS zwrócili się do Marszałka Senatu o wprowadzenie ustawy pod obrady na najbliższym posiedzeniu - Tomasz Grodzki - zapowiedział, że Konwent Seniorów zajmie się sprawą dopiero za tydzień.

