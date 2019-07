Porozumienie w sprawie kluczowych stanowisk w UE to główny temat dnia. Kandydatką na szefową Komisji Europejskiej jest niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen. We wtorek nadeszły tragiczne informacje o pożarze na głębinowej jednostce badawczej należącej do rosyjskiej marynarki wojennej. Zginęło 14 marynarzy. Wrócił też temat morderstwa 9-miesięcznej Blanki. Prokuratura wyklucza udział ojca dziecka w zabójstwie i gwałcie. Oto przegląd głównych informacji dnia.

Unijni przywódcy porozumieli się ws. kluczowych stanowisk w UE

W Brukseli tuż po godz. 19 zakończył się trzydniowy szczyt UE. Zgodnie z przewidywaniami kandydatką na szefową Komisji Europejskiej jest niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen. Premier Belgii Charles Michel został wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej. Rada Europejska nominuje Francuzkę Christine Lagarde na szefową Europejskiego Banku Centralnego. Hiszpan Josep Borrell został nominowany na szefa dyplomacji UE.





Rosja: Pożar na głębinowej jednostce badawczej. Nie żyje 14 marynarzy

14 marynarzy zginęło podczas pożaru, który wybuchł na głębinowej jednostce badawczej należącej do rosyjskiej marynarki wojennej - informuje tamtejsze ministerstwo obrony. Do tragedii doszło w poniedziałek, podczas badań dna morskiego, na terytorialnych wodach Rosji. Dopiero dziś rosyjskie ministerstwo poinformowało o tym zdarzeniu.





CBA analizuje oświadczenia majątkowe Michała Dworczyka

Centralne Biuro Antykorupcyjne wszczęło analizę oświadczeń majątkowych szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. To reakcja na publikacje portalu OKO.press, który ujawnił, że w swoich zeznaniach polityk PiS nie wpisał udziałów w spółce oraz w nieruchomości.





Protasiewicz: Kosiniak-Kamysz lepszym liderem od Schetyny

Protasiewicz: Podjęliśmy uchwałę, że przystępujemy do Koalicji Polskiej Michał Dukaczewski /RMF FM

Uważam, że gdyby Kosiniak-Kamysz był twarzą Koalicji Europejskiej to porażka nie byłaby tak bolesna i tak sromotna - mówił o ostatniej kampanii do Parlamentu Europejskiego twórca strategii wyborczych Platformy Obywatelskiej sprzed lat. To kwestia wyczucia nastrojów Polaków, po drugie miękkiej charyzmy. Kosiniak-Kamysz to ma. Ze swoim dorobkiem życiowym, ministerialnym, doktoratem, karierą lekarską, reprezentującym młode pokolenie, to jest dokładnie ktoś, kogo powinno obsadzić się w roli lidera - mówił Protasiewicz. Na pytanie Marcina Zaborskiego, czy szef PSL-u byłby lepszym liderem niż Grzegorz Schetyna, nasz gość zdecydowanie odpowiedział: Tak, to na pewno.



Prokuratura wyklucza udział ojca 9-miesięcznej Blanki w zabójstwie i gwałcie

Grzegorz W., ojciec zamordowanej 9-miesięcznej Blanki z Olecka, został w poniedziałek zwolniony z aresztu, gdyż dowody uzyskane w toku prowadzanego postępowania wskazują, że mężczyzna nie jest sprawcą zarzucanych mu czynów - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Suwałkach (Podlaskie).



Obywatele RP z zarzutami za blokadę KRS

10 członków ruchu Obywatele RP usłyszało zarzuty w związku z zeszłorocznym blokowaniem siedziby Krajowej Rady Sądownictwa.





Całkowite zaćmienie Słońca

We wtorek miało miejsce niezwykle rzadkie zjawisko - zaćmienie Słońca. Niestety nie było widoczne z terenu Polski, a swym zasięgiem objęło południowy Pacyfik, środkowe Chile oraz środkową Argentynę.