Około 3 tysięcy policjantów będzie 11 listopada zabezpieczać Warszawę w związku z obchodami Święta Niepodległości. Główne siły szykowane są na demonstrację środowisk narodowych, które zapowiedziały, że w związku z zakazem marszu, przejadą samochodami ulicami stolicy.

Kontrmanifestacja Obywateli RP podczas Marszu Niepodległości / Piotr Nowak / PAP

Warszawska policja bierze pod uwagę kilka scenariuszy, również pieszej demonstracji w centrum miasta. Funkcjonariusze nie chcą jednak ujawniać żadnych szczegółów przygotowań.

Jeśli natomiast chodzi o zapowiadany przez środowiska narodowe przejazd pojazdów, nie może być on traktowany jak zgromadzenie. Nie może też być "rajdem", bo nie został w ten sposób zgłoszony. Dlatego - jak mówią policjanci - jedyną reakcją np. na tamowanie ruchu, czy jego spowalnianie mogą być mandaty za wykroczenia w ruchu drogowym.

Jeśli natomiast odbędzie się przemarsz, który zablokuje drogę, funkcjonariusze mają obowiązek zapewnienia swobodnego przejazdu. Natomiast - jak usłyszał reporter RMF FM - priorytetem jest niedoprowadzanie do agresji i zniszczeń.

"Musimy brać pod uwagę atmosferę, która ostatnio panuje w kraju" - dodał jeden z rozmówców RMF FM.



Jest decyzja sądu ws. Marszu Niepodległości. Organizatorzy poskarżą się do Strasburga

"Sąd II instancji oddalił zażalenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na postanowienie sądu I instancji utrzymujące decyzję prezydenta Warszawy o zakazie organizacji marszu planowanego na 11 listopada" - poinformował wczoraj pełnomocnik stowarzyszenia mec. Adam Janus, dodając, że organizacja złoży w tej sprawie skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.



Sprawa dotyczy decyzji wydanej w piątek przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który nie wyraził zgody na organizację Marszu Niepodległości. Trzaskowski uzasadniał, że decyzję o zakazie organizacji marszu podjął po zasięgnięciu negatywnej opinii sanepidu w tej sprawie. Podkreślił, że opinia ta wskazuje na trudną sytuację epidemiczną szczególnie w Warszawie i na Mazowszu.

Organizatorzy Marszu Niepodległości odwołali się od tej decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie. W sobotę sąd ten oddalił odwołanie i tym samym utrzymał zakaz organizacji marszu. Postanowienie SO było nieprawomocne. W niedzielę po południu pełnomocnik Stowarzyszenia Marsz Niepodległość poinformował, że złożył do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na postanowienie sądu okręgowego. Zgodnie z przepisami sąd apelacyjny rozpoznaje zażalenie w ciągu 24 godzin od dostarczenia akt sprawy.





W poniedziałek mec. Janus powiedział, że sąd apelacyjny postanowił oddalić zażalenie stowarzyszenia.

W uzasadnieniu sąd podkreślił, że w pełni podziela poglądy zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, jak i w uzasadnieniu zażalenia stowarzyszenia sprowadzające się do tego, iż istotną rolę w demokratycznym państwie prawnym pełni wolność zgromadzeń, stanowiąc jeden z podstawowych warunków istnienia społeczeństwa demokratycznego i jest jednym z filarów praw człowieka - przekazał adwokat.



Jednak - jak dodał - zdaniem SA "w sprawie mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, o jakiej mowa w art. 14 pkt 2 ustawy prawo o zgromadzeniach, czyli zagrożenia życia lub zdrowia w znacznych rozmiarach".



Zdaniem pełnomocników stowarzyszenia w toku przeprowadzonego przez prezydenta Warszawy postępowania administracyjnego nie wykazano, aby zagrożenie dla życia i zdrowia zostało uprawdopodobnione w stopniu znacznym. Ponadto nie sposób podzielić poglądu zaprezentowanego w treści uzasadnienia, że obecność prezydenta Warszawy podczas ostatnich zgromadzeń spontanicznych, czyli tzw. Strajku Kobiet, była jedynie dla pilnowania czy nie dochodzi do naruszenia porządku publicznego - ocenił mec. Janus.