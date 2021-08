Papież Franciszek powiedział, że "Kościół ma zawsze kłopoty i przechodzi zawsze przez kryzysy, bo jest żywy". "Tylko martwi nie są w kryzysie" - dodał przedstawiając intencję modlitewną na sierpień za Kościół, by zreformował się "w świetle Ewangelii".

Papież Franciszek / IPA/ABACA / PAP/EPA

Watykan opublikował nagranie wideo papieża, w którym mówi on po hiszpańsku: Powołaniem Kościoła jest ewangelizować, co nie oznacza uprawiania prozelityzmu; nie. Powołaniem jest ewangelizacja; więcej - tożsamością Kościoła jest ewangelizacja.

Możemy odnowić Kościół tylko dzięki rozpoznaniu woli Boga w naszym codziennym życiu i rozpoczęciu przemiany kierowani przez Ducha Świętego - powiedział Franciszek. Następnie dodał: "Reforma nas samych jako osób - to jest przemiana".



Jak zaznaczył papież, trzeba pozwolić na to, aby Duch Święty, który jest "darem Boga w naszych sercach, przypomniał nam to, czego Jezus nauczał i pomógł nam zrealizować to w praktyce".



Zacznijmy reformować Kościół od reformy nas samych; bez ustalonych z góry idei, bez ideologicznych uprzedzeń, bez surowości, ale wychodząc od doświadczenia duchowego, doświadczenia daru, miłości, służby - wezwał Franciszek.



Wyznał: Marzę o bardziej misyjnym kierunku, w którym wychodzi się naprzeciw drugiej osoby bez prozelityzmu; takim, który przekształci wszystkie struktury, by ewangelizować w obecnym świecie.



Pamiętajmy, że Kościół ma zawsze kłopoty, przechodzi zawsze przez kryzysy, bo jest żywy. Żywe rzeczy przeżywają kryzysy, tylko martwi ich nie mają - dodał papież.



Zaapelował do wiernych: Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę, by zreformować się w świetle Ewangelii.



Portal Vatican News podał, że od 2016 roku nagrania z intencjami papieża na kolejne miesiące obejrzano 158 milionów razy we wszystkich sieciach społecznościowych Watykanu, a informowano o nich w 114 krajach.