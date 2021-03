Ta historia postawiła na nogi kilkudziesięciu policjantów z Lubartowa w woj. lubelskim. 80-letni mężczyzna miał odebrać wnuka z przedszkola. Pomylił dzieci i zabrał do domu obcego chłopca. Tam nakarmił go i włączył mu bajkę. Gdy się zorientował o pomyłce, do drzwi już zapukała policja.

