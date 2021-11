Prezydent Andrzej Duda chce powołać Adama Glapińskiego na drugą kadencję w fotelu prezesa Narodowego Banku Polskiego - ustalili dziennikarze RMF FM.Obecna 6-letnia kadencja szefa Banku Centralnego wygasa latem przyszłego roku.

Prezydent Andrzej Duda i laureat Specjalnej Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński / Darek Delmanowicz / PAP

Adam Glapiński wciąż ma bardzo wysokie notowania u Jarosława Kaczyńskiego. Lider Prawa i Sprawiedliwości uważa obecnego szefa Narodowego Banku Polskiego za najwybitniejszego polskiego ekonomistę. A do tego sprawdzonego politycznego druha.

To przesłania m.in. nawet najwyższą od 20 lat inflację w Polsce i - jak ocenia większość ekonomistów - spóźnioną reakcję NBP.



Pojawiają się jednak głosy, że Adama Glapińskiego powinien zastąpić ktoś młodszy np. Mateusz Morawiecki, którego nazwisko często pojawia się w kręgach związanych z Jackiem Sasinem. W tym kontekście wymienia się też prezesa Giełdy Papierów Wartościowych Marka Dietla.

Jaka inflacja w październiku?

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 r. wzrosły rdr o 6,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,1 proc. - podał w poniedziałek 15 listopada Główny Urząd Statystyczny.



Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że w październiku ceny rdr wzrosły o 6,8 proc., a mdm wzrosły o 1,0 proc.

W III kwartale liczba rejestracji przedsiębiorstw spadła o 2,5 proc. rdr i wyniosła 85,2 tys. - podał GUS.



GUS podał, że zaobserwowano spadek liczby rejestracji: w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 12,0 proc.), w zakwaterowaniu i gastronomi (o 11,2 proc.), w budownictwie (o 4,5 proc.), w przemyśle (o 4,0 proc.), w usługach (o 3,7 proc.).



Z kolei większą liczbę rejestracji zanotowano w informacji i komunikacji (o 28,3 proc.) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 4,3 proc.).





Tusk o Glapińskim: To nieszczęście; kompletny brak działań, wszystkie prognozy chybione

Wiele miesięcy temu ostrzegałem, że Glapiński to jest nieszczęście. Mówiliśmy: róbcie coś, bo ta drożyzna zaczyna być bardzo dotkliwa. To kompletny brak działań, wszystkie prognozy - chybione - tak o szefie NBP - tydzień temu - wypowiadał się lider PO Donald Tusk.



Jego zdaniem, "błędy Glapińskiego oraz patronat Jarosława Kaczyńskiego kosztują miliardy złotych, które wyciekają z kieszeni polskiego podatnika, klienta, każdej polskiej rodziny". Lider PO odniósł się również do niedawnych wpisów Biura Prasowego NBP na Twitterze. "Narodowy Bank Polski zamienił się też w kabaret, zresztą słaby" - powiedział Donald Tusk.



Biuro Prasowe NBP opublikowało na Twitterze wpis o treści: "Kierownik polowania zagrał na trąbce i ogary poszły w las". W niedzielę z kolei profil opublikował internetową ankietę, w której zapytano: "kto jest +kierownikiem polowania+? Podpowiedź: dał sygnał i uruchomił wielką falę ataków na Narodowy Bank Polski". Do wyboru były cztery odpowiedzi: "Donald", "Colargol", "Maja" i "Gargamel".



Według Donalda Tuska, "można by w tej konwencji żartów mówić o dokonaniach pana Glapińskiego i cyrku, jaki się dzieje w NBP, gdyby nie inflacja, która dochody Polaków i powoduje, że najbliższe święta będą bardzo smutne".



"Ludzie będą się bali wejść do sklepu, gdy będą robić zakupy przed Wigilią. Tylko za to należałoby zdymisjonować pana Glapińskiego, za wyjątkowo paskudne poczucie humoru w sytuacji, w której odpowiada za nieszczęście milionów, szczególnie najbiedniejszych polskich rodzin" - powiedział lider PO.