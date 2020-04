1478 nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano ostatniej doby w Niemczech - podał Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Zmarły także kolejne 173 osoby. Łączny bilans epidemii u naszych zachodnich sąsiadów to już 159 119 wykrytych zakażeń i 6288 ofiar śmiertelnych.

Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zmniejszyła się o 29 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. 87 proc. zmarłych miało 70 lat lub więcej - podał RKI. Z kolei dobowa liczba 1478 nowych infekcji oznacza wzrost o 174 w stosunku do bilansu, który RKI opublikował dzień wcześniej. To oznacza wzrost trzeci dzień z rzędu.

Aktualny współczynnik reprodukcji wirusa w Niemczech wynosi 0,75. Oznacza to, że jedna zakażona osoba zaraża statystycznie mniej niż jedną kolejną osobę.

77 proc. zakażonych pokonało wirusa

Spośród 159 119 przypadków infekcji, które RKI odnotował od początku epidemii w Niemczech, ok. 123,5 tys. uznano już za wyleczone. To 77 proc. wszystkich zakażonych.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto w Bawarii - 42 080, z czego wyzdrowiało już ok. 32 tysięcy osób.

