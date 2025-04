Polska znajduje się wśród krajów najbardziej narażonych na ataki w cyberprzestrzeni. Jak informuje Paweł Dziuba, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON, sytuacja ta wymaga nieustannej czujności i współpracy na wielu poziomach. O sposobach obrony przed zagrożeniami cyfrowymi dyskutować będą eksperci podczas Międzynarodowego Kongresu Cyberbezpieczeństwa Insecon w Poznaniu. My już teraz zapraszamy na dyżur eksperta, który odpowie na Wasze pytania dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

Międzynarodowy Kongres Cyberbezpieczeństwa odbędzie się 2 i 3 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Paweł Dziuba alarmuje, że Polska jest jednym z krajów najbardziej narażonych na ataki w cyberprzestrzeni. W związku z tym ochrona przed zagrożeniami cyfrowymi staje się priorytetem dla bezpieczeństwa narodowego.

Insecon - miejsce spotkań ekspertów

2 i 3 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się Międzynarodowy Kongres Cyberbezpieczeństwa Insecon, organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wydarzenie to jest okazją do wymiany doświadczeń między ekspertami IT a przedstawicielami rządu i Sił Zbrojnych.

Jednym z głównych celów kongresu jest rozwijanie współpracy między sektorem cywilnym a wojskowym w zakresie cyberbezpieczeństwa. Paweł Dziuba podkreśla znaczenie koordynacji działań i wymiany informacji w obronie cyberprzestrzeni.

Rosnące zagrożenie ze Wschodu

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON zwraca uwagę na wzrost intensywności ataków cybernetycznych, zwłaszcza z Rosji i Białorusi. Polska znajduje się w czołówce krajów najbardziej narażonych na tego typu zagrożenia.

Wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa w Polsce jest możliwe dzięki współpracy z liderami branży IT. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy komputery kwantowe, odgrywa kluczową rolę w obronie cyberprzestrzeni.

Biznes i samorządy w roli głównej

Kongres Insecon skierowany jest również do przedstawicieli biznesu i samorządów. Jak zauważa dyrektor Inseconu, Witold Lipiński, ważne jest, aby dyskutować o sposobach ochrony przed atakami cyberprzestępców oraz o działaniach po ewentualnym incydencie.

Będziemy mówić o tym, w jaki sposób nasze biznesy, nasze domy czy nasza infrastruktura mogą być zaatakowane. Rozmowy będą poświęcone możliwości ochrony przed ewentualnymi atakami cyberprzestępców. Eksperci powiedzą też, co robić, jeśli już incydent nastąpi; w jaki sposób pozbyć się intruza i jak odbudować infrastrukturę, żeby osiągnąć stan sprzed ataku - wyjaśnił.

Ważnym wątkiem poruszanym podczas Inseconu będzie kwestia sztucznej inteligencji, wykorzystywanej do cyberzabezpieczeń, ale i cyberataków.

Dyżur eksperta w RMF FM

My już teraz zapraszamy Was na dyżur eksperta. Na Wasze pytania odpowie Artur Markiewicz, członek zarządu Stowarzyszenia ISSA Polska, który zajmuje się tematem bezpieczeństwa w sieci.