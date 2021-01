Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w tym roku - z powodu pandemii - rezygnuje z organizacji, odbywającego się co roku - od 31 lat - koncertu charytatywnego Granie na Szczekanie. Ale zwierzakom i tak można pomóc!

W tym roku zwierzakom pomóc można w internecie / materiały prasowe /

Od lat, podczas koncertu, odbywała się aukcja z której dochód zasilał konto krakowskiego schroniska. W tym roku nie ma możliwości przeprowadzenia jej na żywo.



Jednak Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami dla wszystkich, którzy chcą pomóc, przygotowało możliwość wzięcia udziału w licytacji - w internecie.



Dochód przeznaczony zostanie na zakup m.in. specjalistycznej karmy dla zwierząt.



Jak pomóc zwierzakom? Zajrzyjcie na FB Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami:



Dzięki aukcjom przeprowadzonym w ubiegłych latach KTOZ zakupił m.in. profesjonalną karetkę do przewozu zwierząt, aparat do ultrasonografii, RTG, biochemiczny analizator do krwi, profesjonalne lampy chirurgiczne, czy bieżnię wodną do rehabilitacji zwierzaków.