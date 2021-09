Każde 5 kilometrów biegu przybliża do realizacji szczytnego celu, którym jest zakup sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To szósta edycja charytatywnego biegu. Jego celem jest zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu neurochirurgicznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, a także propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

W ubiegłym roku, dzięki tej inicjatywie na konto tej placówki trafiło 21 420 złotych. To umożliwiło zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzania operacji osteotomii okołopanewkowej metodą Ganza, która stosowana jest tylko w wybranych ośrodkach Europy.

Hasło przewodnie biegu

BIEGAJ! POMAGAJ! ZWYCIĘŻAJ!



Niezależnie od tego, gdzie będziemy - możemy wspólnie osiągnąć jeden cel. W tempie mistrzowskim albo truchtem. W lesie, na łące czy w parku. Każde 5 km przybliża nas do jego osiągnięcia - zachęcają organizatorzy charytatywnego biegu. Wystarczy przebiec 5 kilometrów i zapisać się na stronie biegu, wpłacają opłatę startową w wysokości 20 złotych.

Termin i miejsce biegu

Zawodnicy mogą biec w przedziale czasowym od 1 października 2021, od godz. 7:00 do 3 października 2021, do godz. 15:00, w dowolnym miejscu na terenie Polski. Mogą też oczywiście po prostu przejść ten dystans w formie spaceru.

Pamiętaj, że nie ważne, w jakim tempie dotrzesz do mety! Najważniejsze, abyś pobiegł z nami! - podkreślają organizatorzy.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

To największa placówka pediatryczna na południu Polski. Rocznie lekarze udzielają tu ok. 200 tys. porad ambulatoryjnych (w tym ok. 33 tys. w SOR), a w oddziałach szpitala leczy się ok. 32 tys. pacjentów. Co roku świetni specjaliści z różnych dziedzin medycyny wykonują ponad 7 tys. zabiegów operacyjnych. Aby skutecznie pomagać małym pacjentom, potrzebują najnowocześniejszego sprzętu!