Archeolodzy pracujący w Huaca Santa Rosa de Pucala w Peru odkryli miejsce obrzędowe cywilizacji Wari a w nim charakterystyczne dla niej grobowce, liczące nawet tysiąc lat. "Z całą pewnością część zwłok należy do ludzi złożonych w ofierze" - powiedział Edgar Bracamonte z ministerstwa archeologii Peru. Jak dodał, świadczy o tym m. in. fakt, że czaszki zmarłych są oddzielone od reszty szkieletu. Wykopaliska rozpoczęto pod przewodnictwem Muzeum Królewskich Grobowców w Sipan i już po kilku dniach natrafiono na pierwsze znaleziska. Potwierdzają one przypuszczenia, że cywilizacje przedinkaskie, takie jak Wari, były aktywne na tamtych terenach.

