Naukowcy ze Szwecji poinformowali o znalezieniu szczeniaka, który zamarzł 18 tysięcy lat temu na terenie dzisiejszej Syberii. Nie wiedzą tylko, czy jest to wilk, czy pies, a może ich wspólny przodek.

Szwedzcy paleontolodzy badają pochodzenie znalezionego w syberyjskiej zmarzlinie szczeniaka. Przeprowadzone do tej pory testy wykazały, że zwierzę to żyło 18 tysięcy lat temu. Badania genetyczne mają odpowiedzieć na pytanie, czy jest to szczenię psa, czy wilka, a może ich wspólnego przodka.

Syberia to swoista kopalnia znalezisk paleontologicznych. W czerwcu także szwedzcy naukowcy poinformowali o znalezieniu głowy wilka sprzed 40 tysięcy lat. W pobliżu rzeki Tirekhtyakh w Jakucji znalazł ją poszukiwacz kłów mamutów. Głowa została przekazana naukowcom, którzy ocenili wiek znaleziska.