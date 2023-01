To złożona misja (...) i dlatego jesteśmy tak entuzjastycznie nastawieni do nadchodzącego startu naszego drugiego Falcona Heavy w ciągu zaledwie kilku miesięcy - powiedział przed startem rakiety, cytowany przez agencję prasową UPI, gen. dywizji Stephen Purdy, dyrektor wykonawczy programu dowództwa systemów kosmicznych (Assured Access to Space).

Niedzielny start Falcona Heavy był drugim w ostatnich trzech miesiącach po wcześniejszej trzyletniej przerwie. 1 listopada wystrzelono rakietę w misji USSF-44, rozmieszczając na orbicie mikrosatelity dla amerykańskiego wojska opracowane przez spółkę zależną Boeinga, Millennium Space Systems.

W tym roku SpaceX planuje jeszcze cztery starty Falcon Heavy.