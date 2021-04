Choroba Covid-19 zwiększa ryzyko zakrzepicy naczyń żylnych mózgu (CVT) wielokrotnie bardziej, niż dostępne obecnie szczepionki przeciwko koronawirusowi - przekonują w najnowszym raporcie naukowcy Uniwersytetu w Oksfordzie. Ich badania wskazują na to, że Covid-19 zwiększa ryzyko takiej zakrzepicy ok. 100 razy, co oznacza, że zwiększa o 8 do 10 razy bardziej, niż szczepienie. Badania objęły swym zasięgiem grupy około pół miliona zakażonych koronawirusem i pół miliona zaszczepionych preparatami firm Pfizer i Moderna. Autorzy przywołują też doniesienia o przypadkach zakrzepicy po szczepieniu preparatem Oksford-AstraZeneca.

