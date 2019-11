Kampanie dezinformacyjne w mediach społecznościowych mogą nie wywierać na wyborców takiego wpływu, jakiego można się spodziewać - przekonują na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences" naukowcy z Duke University. Badacze, którzy wzięli pod lupę rosyjską kampanię dezinformacji na Twitterze stwierdzili, że trafiła w Stanach Zjednoczonych głównie do osób najbardziej politycznie zaangażowanych i praktycznie nie skłania ich do zmiany zdania. Ich zdaniem, choć próby wywierania politycznego wpływu z zewnątrz powinny być uważnie monitorowane, lęki na temat skuteczności takich działań wydają się nieco przesadzone.

