Jak naprawdę wyglądali Jagiellonowie? Dzięki współpracy historyków, artystów i ekspertów od sztucznej inteligencji, po raz pierwszy możemy zobaczyć, jak naprawdę wyglądali władcy tej dynastii.

Jadwiga Andegaweńska (królowa Jadwiga) i Władysław Jagiełło / Jakub Rybski / RMF FM

Dynastia Jagiellonów była jedną z najważniejszych w historii Polski i Litwy, rządzącą w okresie od końca XIV do początku XVI wieku. Jej założycielem był Władysław II Jagiełło, wielki książę litewski, który poślubił królową Polski Jadwigę Andegaweńską, co doprowadziło do unii polsko-litewskiej.

Dynastia Jagiellonów odegrała kluczową rolę w kształtowaniu polityki Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki unii polsko-litewskiej Jagiellonowie stworzyli jedno z największych państw w Europie, które stało się ważnym graczem na arenie międzynarodowej.

Ich panowanie to także czas rozwoju kultury, nauki i sztuki, co przyczyniło się do rozkwitu renesansu w Polsce.

Tak naprawdę wyglądali Jagiellonowie

Dotychczasowe wizerunki władców, znane z dzieł sztuki, były w dużej mierze artystycznymi interpretacjami, które nie zawsze wiernie odzwierciedlały rzeczywistość.

W ramach unikatowego projektu edukacyjno-multimedialnego zaprezentowano naukowe rekonstrukcje wizerunków władców z dynastii Jagiellonów. Dzięki współpracy historyków, artystów i ekspertów od sztucznej inteligencji, udało się przywrócić historyczne oblicza jednej z najważniejszych dynastii w dziejach Polski i Europy Środkowej.

Projekt "Nowy Poczet Jagiellonów" National Geographic Polska przywraca zgodną ze źródłami historycznymi prawdę, oddając należny szacunek postaciom, które ukształtowały naszą historię.

Kluczowe postacie dynastii Jagiellonów: