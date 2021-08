W pobliżu australijskiej Wyspy Orfeusza odkryto najbardziej rozległy koralowiec Wielkiej Rafy, który ma szerokość ponad 10 metrów. Według szacunków liczy on ponad 400 lat i przetrwał wiele trudnych wydarzeń, w tym aż 80 silnych cyklonów.

Naukowcy z James Cook University opisali odkrycie na łamach magazynu "Scientific Reports". Koralowiec mierzy 10,4 m średnicy i 5,3 m wysokości. To czyni go rekordzistą Wielkiej Rafy Koralowej - ma o ponad 2 metry większą średnicę, niż obecnie drugi pod względem wielkości koralowiec tego wyjątkowego regionu.



Ogromna, żywa struktura położona jest w pobliżu Wyspy Orfeusza należącej do Wysp Palmowych w stanie Queensland.



Po konsultacjach z rdzennymi mieszkańcami regionu - ludem Manbarra - znalezisko nazwano "Muga dhambi", co w miejscowym tradycyjnym języku znaczy "duży koral".



Na podstawie szacowania tempa wzrostu koralowców naukowcy obliczyli wiek olbrzyma na 421-438 lat. Istniał tam więc jeszcze przed przybyciem Europejczyków.

Koralowiec przetrwał wiele wydarzeń, w tym - 80 dużych cyklonów, a poza tym kilka wieków napływu inwazyjnych gatunków, epizody blaknięcia korali, okresy niskiego poziomu wody oraz działalność człowieka.



Na szczęście Muga dhambi jest w dobrym stanie i w 70 proc. składa się z żywych korali. Jego powierzchnię pokrywają też zielone gąbki z gatunku Cliona viridis oraz algi.



Autorzy odkrycia zalecają obserwację rzadkiego i niezwykle odpornego koralowca. Zaznaczają przy tym, że w przyszłości może potrzebować ingerencji z powodu zmian klimatycznych, pogarszania się jakości wód, przełowienia i rozwoju cywilizacji na wybrzeżu.