Wydawać by się mogło, że historia ewolucji kręgowców nie ma przed nami tajemnic. Jednak najnowsze odkrycie naukowców, opublikowane na łamach prestiżowego czasopisma "Nature", z udziałem polskiego badacza, dr. Grzegorza Niedźwiedzkiego, zmusza do zrewidowania dotychczasowych teorii na temat pochodzenia gadów. Ślady znalezione na dzikich terenach australijskiej równiny Snowy Plain, datowane na 350 milionów lat, wskazują, że ewolucja gadów rozpoczęła się co najmniej 20-30 milionów lat wcześniej niż sądzono, a ich kolebka znajdowała się na półkuli południowej, a nie północnej.

Odkrycie wskazuje, że ewolucja gadów rozpoczęła się co najmniej 20-30 mln lat wcześniej niż przypuszczano.

Ślady znalezione na prakontynencie Gondwana, z którego wyłoniły się m.in. Australia i Afryka.

Ślady należały do zwierzęcia o rozmiarach dużej jaszczurki, poruszającego się na wąsko rozstawionych kończynach.

Znalezisko to najstarszy znany ślad pozostawiony przez owodniowca, sugerujący możliwość składania jaj na lądzie.

Mamucie dziecko z 'Ust Piekieł'. Naukowcy zajrzeli do żołądka Przypadkowe znalezisko zmieniające historię Historia tego odkrycia rozpoczęła się od przypadkowego znalezienia przez dwóch poszukiwaczy minerałów i skamielin. Podczas jednej z wypraw natknęli się oni na fragment piaskowca z wyraźnymi odciskami łapek prehistorycznego stworzenia. Intuicja podpowiedziała im, że mogą mieć do czynienia z czymś wyjątkowym. Nie mylili się. Badania przeprowadzone przez dr. Niedźwiedzkiego i jego zespół ujawniły, że są to najstarsze znane ślady owodniowca - grupy zwierząt, do której zaliczamy gady, ptaki i ssaki, ale już nie płazy. Gad z Gondwany Ślady te dokumentują obecność pierwszych gadów na prakontynencie Gondwana, z którego później wyłoniły się kontynenty takie jak Ameryka Południowa, Australia, Afryka czy Antarktyda. Odkrycie to przesuwa chronologię ewolucji gadów o co najmniej 20 milionów lat wstecz i wskazuje na to, że rozejście się w ewolucji płazów i gadów miało miejsce znacznie wcześniej, niż sądzono. To odkrycie ma ogromne znaczenie dla zrozumienia historii życia na Ziemi, pokazując, że pierwsze gady żyły już we wczesnym karbonie, na długo przed tym, jak dotychczas sądzono. Tajemniczy gad bez nazwy Naukowcy na razie nie nadali znalezionemu gadowi nazwy gatunkowej, czekając na odkrycie skamieniałych kości, które pozwoliłyby na dokładniejsze zidentyfikowanie tego pradawnego stworzenia. Mimo to samo odkrycie odcisków łap jest przełomowe, ponieważ świadczy o istnieniu zwierzęcia, które poruszało się zwinnie po lądzie na wąsko rozstawionych kończynach, nie ciągnąc za sobą brzucha ani ogona, co jest charakterystyczne dla gadów. Dr Niedźwiedzki podkreśla, że takie odkrycia pokazują, jak wiele jeszcze przed nami nieodkrytych kart historii życia na Ziemi. Musimy być otwarci na takie przełomy. Dzięki nauce zyskujemy coraz bardziej dokładny obraz świata, ale musimy być przygotowani, że dzięki kolejnym odkryciom ten obraz będzie się zmieniać - mówi naukowiec. Odkrycie najstarszych śladów gada w Australii to kolejny dowód na to, że historię ewolucji życia na naszej planecie wciąż piszemy na nowo, odkrywając jej kolejne, nieznane dotąd rozdziały.