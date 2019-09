"Nie da się wymyślić jednego wzoru, który pozwoliłby zlikwidować w mieście korki, jednak matematyka pomaga je omijać" - mówi RMF FM prof. Alessio Figalli z ETH w Zurychu, ubiegłoroczny laureat medalu Fieldsa, najbardziej prestiżowej matematycznej nagrody. Włoch otrzymał ją za rozwiązanie tzw. problemu optymalnego transportu, który może mieć wiele praktycznych zastosowań, nie tylko w samym transporcie, ale między innymi także w meteorologii. W rozmowie z Grzegorzem Jasińskim Figalli mówi między innymi o tym, jak pracuje, czy pasuje mu określenie Medalu Fieldsa matematycznym Noblem, jak postrzega rolę matematyki w świecie najnowszych technologii.

Alessio Figalli (ETH Zurich) / Grzegorz Jasiński / RMF FM

Prof. Alessio Figalli jest gościem konferencji Dynamics, Equations and Applications (DEA 2019), zorganizowanej przez Wydział Matematyki Stosowanej AGH z okazji Jubileuszu 100-lecia Uczelni.



Grzegorz Jasiński: Optymalizacja transportu, to wydaje się zagadnienie o praktycznym znaczeniu dla mieszkańców miast, dotkniętych problemem korków samochodowych. Ktoś może pomyśleć, że matematyk może zaproponować wzór, który te korki zlikwiduje. Ale to tak nie działa. Czy może jednak?

Prof. Alessio Figalli: Optymalizacja transportu to problem matematyczny, który ma wiele praktycznych zastosowań. Można go użyć także do optymalizacji ruchu samochodów, czy planowania rozwoju miast. Może w tym pomóc. Ale to bardzo skomplikowane zagadnienia z licznymi parametrami, więc takie pełne rozwiązanie problemów z pomocą wzoru byłoby niesłychanie trudne. Potrzebne są liczne optymalizacje w postaci obliczeń numerycznych, algorytmów. Takie systemy już działają, choćby GoogleMaps wykorzystują matematykę do wyznaczania najlepszej w danej chwili drogi. Tu są zresztą dwa zagadnienia, po pierwsze ruch w warunkach istniejącej infrastruktury, tu niewiele da się zmienić, można optymalizować konkretną drogę. Po drugie planowanie nowych dróg, jeśli budujesz nowe miasto, albo rozbudowujesz stare. Tu owszem można zawczasu opracować wiele propozycji, przy czym w przypadku większości miast takiego komfortu nie mamy.

Formalnie problem pojawił się w czasach napoleońskich. Proszę o tym opowiedzieć...

Pod koniec XVIII wieku Gaspard Monge, matematyk i inżynier, zaczął rozważać ten problem. Chciał budować fortyfikacje z pomocą materiału wydobytego z kopalni. Zastanawiał się, gdzie wysyłać ten materiał, by budować te fortyfikacje w najtańszy możliwy sposób. We Francji i w Europie było wiele kopalni i wiele miejsc, gdzie potrzebne były fortyfikacje, Monge badał matematycznie, jaki byłby najbardziej wydajny sposób przemieszczania tego materiału, by zbudować fortyfikacje najmniejszym kosztem. Napoleon nawet zatrudnił go podczas swoich kampanii wojennych.

W tej chwili rozwiązanie tego zagadnienia może być wykorzystane w wielu różnych dziedzinach, między innymi bardzo interesujących nas sprawach związanych z klimatem, także z przewidywaniem pogody. Pan wykorzystał te teorie między innymi do analizy zmian chmur, do analizy zachodzących w nim procesów. Czy to pomoże przewidywać pogodę, czy zmiany klimatyczne?

Tego typu zagadnienia, jak przewidywanie pogody są skrajnie trudne. W grę wchodzi tu bardzo wiele parametrów. Modele opisujące te zjawiska są bardzo skomplikowane i dlatego tworzenie symulacji jest trudne nawet dla komputerów. To sprawia, że trudne jest przygotowanie prognoz pogody. Ten rodzaj równań, które ja badałem, przydaje się w meteorologii przy różnych okazjach, więc znalezienie pewnych rozwiązań może pomóc badać te zjawiska. Przy czym my wciąż mówimy o równaniach z bardzo dużą liczbą parametrów, większą niż liczba tych, które jesteśmy w tej chwili w stanie kontrolować. Dlatego prognozowanie zmian klimatycznych to wciąż bardzo wymagające zadanie. Matematyka czyni tu postępy, badania trwają, wiele osób się tym zajmuje, ale to wciąż wymaga czasu.

Alessio Figalli podczas wykładu na AGH / Grzegorz Jasiński / RMF FM

Medal Fieldsa otrzymał pan w ubiegłym roku. Jak to jest w zwyczaju, informację o tym, że pana wybrano przekazano panu kilka miesięcy wcześniej...

W lutym...

Pięć miesięcy wcześniej. To typowe dla tej akurat nagrody. I oczywiście poproszono pana o dochowanie tajemnicy. No ale przecież żonie musiał pan powiedzieć?

Moja żona wiedziała od początku, bo akurat była przy mnie w domu, gdy odebrałem maila od prezesa Międzynarodowej Unii Matematycznej, że chce ze mną porozmawiać na Skypie. Zorientowaliśmy się, że to może właśnie o to chodzić. Ale formalnie wolno mi było poinformować najbliższą rodzinę, więc powiedziałem rodzicom. Co do kolegów, to paru z nich też wiedziało, choćby jednego z nich poproszono o wygłoszenie laudacji podczas ICM (International Congress of Mathematicians). Wtajemniczona była jednak bardzo małą grupa ludzi. W miarę zbliżania się sierpnia pojawiało się coraz więcej plotek, niektórzy zastanawiali się, kto tym razem może dostać, napięcie rosło. Czekanie było długie, cieszę się, że się skończyło, bo było to nieco trudne.

Już sobie wyobrażam, jak zaczyna pan dyskusję z kolegami pod hasłem: zastanówmy się, kto może dostać w tym roku Medal Fieldsa... Co myślicie?

Oczywiście unikałem tematu jak ognia. Wiele osób w moim otoczeniu, wielu moich kolegów zdawało sobie sprawę, że mam szansę dostać tę nagrodę. Ale mogę jej też nie dostać. Było to trochę niezręczne, bo jeśli miałem go dostać, nie wolno mi było o tym powiedzieć, a jeśli miałbym go nie dostać tym bardziej nie chciałbym poruszać tego tematu. Trzeba było to omijać szerokim łukiem. Na szczęście nikt z kolegów formalnie mnie o to nie zapytał. To trochę ułatwiło sytuację.

Miał pan to szczęście, że nie musiał czekać na nagrodę do ostatniej chwili, otrzymał ją pan przy przedostatniej okazji, formalnie byłby pan uprawniony jeszcze za trzy lata. Fakt, że już pan Medal Fieldsa ma, tak wcześnie, zapewne wpływa teraz na dalszą karierę...

Nagrody są ważne, ale oczywiście nie dla nich samych prowadzimy nasze badania. Wielu zasługuje na nagrody, tylko nieliczni je dostają. Nie możemy się na nich koncentrować, nie możemy o niech za wiele myśleć. Musimy koncentrować się na pracy, bo to jest to, co kochamy, chcemy by matematyka się rozwijała. Fakt, że dostałem tę nagrodę wcześnie, to wielka ulga. Mam ją, nie muszę więcej o tym myśleć, więc oczywiście jestem bardzo szczęśliwy. Gdybym go nie dostał, pracowałbym normalnie, jak od 10 lat i ciągle miałbym nadzieję, że dostanę go w roku 2022. Gdybym i wtedy nie dostał, musiałbym się tym pogodzić. Byłby po prostu jedną z tych wielu osób, które go nigdy nie dostały. Ponieważ laureatów jest tak mało, nie byłby to w końcu wielki dramat. Takie jest życie.

Jak pan przyjmuje porównywanie Medalu Fieldsa do Nagród Nobla, mówienie o nim jako o matematycznym Noblu, przypominanie, że Nobel nie chciał wyróżnić pewnego matematyka? Czy sam pan to porównuje, czy też jednak czuje, że jesteście bardziej wyjątkowi, bo jest was dużo mniej?

Jedną z konsekwencji faktu, że otrzymałem medal Fieldsa było to, że w ciągu minionego roku, przy okazji różnych imprez na całym świecie, miałem okazję spotkać wielu noblistów, sądzę że ponad 15. Nagroda Nobla ma inną ideę, przyznaje się ją za jedno wybitne osiągnięcie w danej dziedzinie, otrzymuje się ją za coś szczególnego, konkretnego, jeden wynik, jeden eksperyment, jedną publikację. To inaczej niż w matematyce. Tutaj mamy różne rodzaje nagród. Są takie, które przyznaje się za całokształt kariery, w odpowiednio zaawansowanym wieku, pokazując, że cała kariera była ważna. Są też nagrody tego typu, jak Medal Fieldsa, przyznawane na wczesnym etapie kariery w uznaniu tego, co już zrobiłeś, ale sugerujące, że powinieneś zrobić jeszcze wiele więcej. To jakby powiedzenie: dobra robota, pracuj tak dalej. Ponieważ nie ma nagrody Nobla dla matematyków pojawiła się chęć znalezienia jakiegoś odpowiednika. I od lat 60. takie porównanie się pojawiło. Myślę, że wszystko zależy od tego, jak się to postrzega. Myślę, że jest potrzeba, by dyscypliny naukowe pokazały światu jakieś konkretne osoby, konkretne twarze. Nagroda Nobla daje rozpoznawalność poza samym środowiskiem. Medal Fieldsa pełni teraz dla matematyki podobną rolę. Daje jej reprezentantów przed światem. Dlatego uważam, że istnienie nagrody porównywanej z nagrodą Nobla daje matematyce instrument do wyjścia na zewnątrz. Pomaga pokazać, że jest taka dziedzina badań. My sami potrzebujemy wykazać, że matematyka jest aktywna, jest użyteczna, przydaje się społeczeństwu. Natomiast jeśli chodzi o samo środowisko matematyków, to my się bardzo dobrze znamy, wiemy, kto prowadzi bardzo dobre badania, doceniamy się nawzajem niezależnie od nagród. Nagrody owszem są potrzebne, ważne, ale trzeba je traktować z odpowiedniej perspektywy.

Jest jedna wielka różnica między medalem Fieldsa a nagrodami Nobla. Różnica finansowa. Nagroda Nobla to duże pieniądze, Medal Fieldsa - bardzo małe. To oznacza, że nie pieniądze tu się liczą, tylko honor...

Tak. Są w matematyce nagrody, które przynoszą dużo więcej pieniędzy, ale samo środowiska uważa je za mniej ważne od Medali Fieldsa. Pieniądze to pochodna tego, gdzie i przez kogo nagroda została stworzona. W przypadku Medalu Fieldsa, utworzył ją w Kanadzie matematyk John Charles Fields. Początkowo nie była porównywana z nagrodą Nobla, nie było nawet reguły, że dostaje się ją tylko przed ukończeniem 40 roku życia. Z czasem zyskała prestiż. Co do pieniędzy, to Fundacja Fieldsa otrzymuje fundusze od rządu Kanady. To on mógłby ewentualnie zwiększyć wartość pieniężną nagrody, ale widocznie ma powody, by tego nie robić. Jednak prawdziwa wartość tej nagrody ma charakter naukowy, niekoniecznie związany z aspektem finansowym. Co do wrażeń samych matematyków, ja sam wolę nagrodę o takim prestiżu, nawet jeśli bez dużej sumy pieniędzy, niż taką, która przynosi więcej pieniędzy ale nie ma naukowego znaczenia. Nagroda tak naprawdę nie ma związku z pieniędzmi, ważne jest, co oznacza.

Alessio Figalli podczas wykładu na AGH / Grzegorz Jasiński / RMF FM





DEA 2019 / AGH / Materiały prasowe