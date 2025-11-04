Sprawa uchylenia immunitetu Małgorzaty Manowskiej, umorzona już dwukrotnie w Trybunale Stanu, opóźni się także w Sądzie Najwyższym. Powodem jest przejście w stan spoczynku wyznaczonego do jej prowadzenia sędziego Marka Motuka.

Kolejne opóźnienie w głośnej sprawie immunitetu

Jak informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, decyzja w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej opóźni się przynajmniej o kilka kolejnych miesięcy.

Chociaż wniosek trafił do sądu w lipcu, sędzia Marek Motuk już czwarty miesiąc nie zdołał skutecznie wyznaczyć choćby jednego terminu rozprawy, a że sędzia sprawozdawca, który miał też przewodniczyć składowi orzekającemu, już sobotę przechodzi w stan spoczynku, sprawę trzeba będzie zacząć od nowa.

Do oceny wniosku o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej trzeba będzie wylosować kolejny skład sędziowski, który dopiero zapozna się ze sprawą. Na dodatek losowania w Sądzie Najwyższym przeprowadza się dopiero pod koniec miesiąca, a wcześniej trzeba będzie jeszcze uzupełnić skład Izby, którą w sobotę opuści sędzia Marek Motuk. To wymaga kolejnego losowania, a potem jeszcze decyzji prezydenta.

Wniosek o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Wniosek o uchylenie immunitetu I prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej, która jest też przewodniczącą TS, skierowała w lipcu Prokuratura Krajowa w związku z podejrzeniem popełnienia przez nią trzech przestępstw, m.in. niedopełnienia obowiązków w związku z niezwołaniem w ustawowym terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu w celu uchylenia jego obecnego regulaminu oraz uchwalenia nowego.

Ponadto wniosek prokuratury związany jest z podejrzeniem przekroczenia przez Manowską uprawnień w związku z uznaniem ważności głosowań Kolegium SN mimo braku kworum oraz niedopełnienia obowiązków w związku z niewykonaniem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczącego uchwały ówczesnej Izby Dyscyplinarnej SN o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna. Olsztyński sąd przychylił się wówczas do wniosku o wstrzymanie skuteczności i wykonalności tej uchwały SN.

Pięcioro sędziów TS zawnioskowało wtedy o zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału w sprawie wniosku prokuratury. W sierpniu pojawiła się informacja, że posiedzenie pełnego składu TS w tej sprawie odbędzie się 3 września. Następnie pełnomocnik Manowskiej złożył wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego grupy sędziów, którzy przesłuchani zostali jako świadkowie w wątku dotyczącym niezwołania posiedzenia TS. Wskazywał na przepisy Kodeksu postępowania karnego, że sędzia z mocy prawa jest wyłączony od udziału w sprawie, jeśli „był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy, albo w tej samej sprawie był przesłuchany w charakterze świadka”.

Wniosek ten rozpoznany został na niejawnym posiedzeniu TS w trzyosobowym składzie: przewodniczący sędzia Andrzejewski, członkowie - sędziowie Zych i Sak - zdecydowali o wyłączeniu ze sprawy 12 sędziów TS. Lewandowski stwierdził wtedy, że nie ma składu Trybunału do rozpoznania wniosku prokuratora.

Według Prokuratury Krajowej przy decyzji o wyłączeniu 12 sędziów Trybunału Stanu nieprawidłowo zastosował przepisy. W związku z tym 3 września prokuratorzy stawili się na posiedzeniu Trybunału Stanu, podobnie jak grupa sędziów, w tym m.in. wiceprzewodniczący TS Jacek Dubois, którzy nie zaakceptowali decyzji o ich wyłączeniu ze sprawy, uznając, że w przypadku spraw immunitetowych przepisy Kpk nie mają zastosowania. Na tym posiedzeniu doszło do awantury: wypowiedzi podniesionym głosem, przepychanek słownych, przerywania sobie wzajemnie.

Ostatecznie Andrzejewski ogłosił przerwę i on oraz niektórzy sędziowie wyszli. Po jakimś czasie Lewandowski poinformował dziennikarzy, że otrzymał od Andrzejewskiego - jako przewodniczącego posiedzenia - informację, że zostało ono odroczone bezterminowo. Jednak 11 sędziów TS weszło ponownie na salę, a będący wśród nich sędzia Zych ogłosił odroczenie posiedzenia do 22 września. Następnego dnia Andrzejewski oświadczył, że wyznaczenie posiedzenia TS na 22 września przez osobę niebędącą przewodniczącym posiedzenia było nieuprawnione.

