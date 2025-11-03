​Rzecznik Praw Obywatelskich krytykuje różnicowanie stawek podatku od nieruchomości dla garaży w zależności od ich lokalizacji. Według RPO, obecne przepisy naruszają konstytucyjną zasadę równości, gdyż garaże - niezależnie od tego, gdzie się znajdują - pełnią tę samą funkcję. Sprawą zajmuje się Trybunał Konstytucyjny.

/ Shutterstock

Rzecznik Praw Obywatelskich uznał za niekonstytucyjne różnicowanie stawek podatku od nieruchomości dla garaży w budynkach mieszkalnych i wolnostojących.

Garaże w budynkach mieszkalnych objęte są preferencyjną stawką podatku, podczas gdy garaże wolnostojące kosztują dziesięciokrotnie więcej.

Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego z inicjatywy I prezes Sądu Najwyższego.

RPO argumentuje, że garaże - niezależnie od lokalizacji - służą tym samym celom i powinny być traktowane jednakowo.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Obecne przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewidują, że garaże znajdujące się w budynkach mieszkalnych mogą korzystać z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości - maksymalnie 1,19 zł za metr kwadratowy rocznie. Natomiast garaże wolnostojące lub znajdujące się w innych budynkach objęte są znacznie wyższą stawką - do 11,48 zł za metr kwadratowy.

Na problem zwróciła uwagę I prezes Sądu Najwyższego, która skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. W jej ocenie nowelizacja przepisów z jesieni 2024 roku doprowadziła do powstania dwóch kategorii garaży, które - choć pełnią tę samą funkcję - są opodatkowane na różnych zasadach.

RPO: Garaż to część gospodarstwa domowego

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek podzielił stanowisko I prezes SN. Wskazał, że garaż, niezależnie od lokalizacji, służy zaspokajaniu podstawowych potrzeb gospodarstwa domowego, takich jak bezpieczne przechowywanie pojazdu czy codzienny dojazd do pracy lub szkoły. RPO podkreślił, że garaż wolnostojący powinien być traktowany jak część mieszkalna budynku i objęty preferencyjną stawką podatku.

Sprawa oczekuje na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny. Na razie nie wyznaczono terminu posiedzenia.