Trwają przygotowania do Open Eyes Economy Summit - Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości. Wydarzenie, które co roku gromadzi w Krakowie wybitne postacie z różnych dziedzin, to inicjatywa skupiona wokół ekonomii opartej na wartościach społecznych oraz zrównoważonym rozwoju. Piąta, hybrydowa odsłona Open Eyes Economy Summit odbędzie się 17 i 18 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków, a uczestniczyć w niej będzie można wirtualnie za pomocą platformy streamingowej.

Nie ma ekonomii bez ekologii

17 i 18 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz na specjalnej platformie streamingowej odbędzie się Open Eyes Economy Summit - interdyscyplinarny szczyt z udziałem ekspertów.

Podczas dwudniowej imprezy spotkają się naukowcy, praktycy biznesu, artyści, aktywiści, samorządowcy oraz dziennikarze, aby rozmawiać o współczesnym świecie oraz wypracowywać rozwiązania problemów trawiących nasze społeczeństwa.

Piąta edycja OEES przyjmie formę hybrydową - wystąpienia w ICE Kraków będzie można oglądać w specjalnym serwisie streamingowym. Organizatorzy po raz kolejny zaskakują podejściem do aktualnych zjawisk oraz nieszablonowością i pomysłowością w konstruowaniu programu. Jak co roku uczestników Kongresu czekają panele dyskusyjne, sesje pogłębiające oraz potyczki.

Cytat OEES to kongres ekonomiczny, jednak w XXI wieku oczywistością powinno być, że nie można debatować o finansach czy inwestycjach bez rzetelnej dyskusji o ekologii i środowisku, równości społecznej, edukacji czy nowych technologiach. Nasz świat to system naczyń połączonych - zarówno w skali mikro, jak i makro - mówi prof. Jerzy Hausner - Przewodniczący Rady Programowej OEES





O tegorocznym programie OEES

Piątą edycję Open Eyes Economy Summit otworzy wystąpienie No Going Back: Post-Corona Reconstruction Program prof. dr hab. Muhammada Yunusa - laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 2006 roku, założyciela Grameen Bank. Chwilę później na mównicy zobaczymy Irinę Bokową - byłą Dyrketorkę Generalną UNESCO, która opowie o Agendzie 2030 UNESCO oraz Celach Zrównoważonego Rozwoju. W sesji inauguracyjnej wystąpią również Johannes Hahn - Komisarz KE ds. Budżetu i Administracji - oraz Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Gdańska.

Piąta edycja OEES jak co roku opiera się na kilku blokach tematycznych - w tym roku będą to: FIRMA-IDEA, MIASTO-IDEA, MARKA - KULTURA oraz ŁAD MIĘDZYNARODOWY. Pierwszym trzem przez dwa dni będą towarzyszyć myśli przewodnie, których będą dotyczyły wystąpienia oraz dyskusje.

Pierwszego dnia w bloku FIRMA-IDEA zaplanowano ścieżkę tematyczną "Człowiek w środowisku sztucznej inteligencji".

W jej ramach uczestnicy OEES będą mieli okazję wysłuchać wystąpienia dr hab. Aleksandry Przegalińskiej-Skierkowskiej, prof. AKL, która opowie o naturalizacji sztucznej inteligencji. O granicach AI w sesji pogłębiającej porozmawiają eksperci: Justyna Pawlak-Mihulka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. dr hab. Włodzisław Duch z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Poznaniu oraz Sławomir Soszyński - Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego. Panel poprowadzi dr inż. Krzysztof Kluza z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

O etyce i uprzedzeniach, a także szukaniu równowagi pomiędzy produktywnością AI oraz podejściu skoncentrowanym na człowieku mówić będzie prof. dr hab. Lucy Taksa z Macquarie University w Sydney. W trakcie bloku FIRMA-IDEA, drugiego dnia Kongresu, odbędą się rozmowy na temat "Uwspólniania zasobów i dóbr wspólnych". Jedną z prelegentek w tej ścieżce będzie Silke Helfrich - współzałożycielka Common Strategies Group oraz Commons Institute, w przeszłości szefowa regionalnego biura Fundacji im. Heinricha Bölla w Ameryce Środkowej, Kubie i Meksyku. Wytłumaczy, w jaki sposób uwspólnianie może zapoczątkować istotną zmianę.

Na scenie pojawią się również kompozytor i dyrygent Miłosz Bembinow, przedstawicielka SONY/ATV Anna Laskowska oraz Marcin Olender z Google Polska. Ich rozmowę "Kultura się liczy, ale jak? Rozmowa twórców, pośredników i użytkowników" poprowadzi dr Alek Tarkowski - Prezes Zarządu Fundacji Centrum Cyfrowe. Ciekawie zapowiada się również dyskusja "Granica między własnością a wartością" z udziałem dr Macieja Kaweckiego, Dziekana Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, prof. dr hab. Jana Błeszyńskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, Kamili Bondar, Prezeski Zarządu Fundacji Sztuki Polskiej ING, prof. dr hab. Andreasa Bielera z University of Nottingham oraz prof. dr hab. Alexandrosa Kioupkiolisa, przedstawiciela Aristotle University.

W bloku MARKA - KULTURA zostaną poruszone dwie arcyważne kwestie: "Antropocen - zarządzanie światem" oraz "Edukacja - nowa generacja". Pierwszą ścieżkę otworzy Hajnalka Schmidt - Dyrektor Operacyjna na Europę Środkową i Wschodnią Greenpeace International. Jej głos będzie dotyczył zielonego państwa dobrobytu oraz nowej gospodarki w dobie kryzysu klimatycznego. Zaraz po niej wystąpi dr Yuk Hui z City University of Hong Kong.

We wspomnianej ścieżce wezmą również udział dr hab. Ewa Bińczyk - profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalistka w dziedzinie kontrowersji w nauce, autorka i współautorka wielu publikacji - oraz prof. dr hab. Krystian Jażdżewski - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista genetyki klinicznej, zwolennik szerokiego dostępu Polaków do badań genetycznych, umożliwiających wczesną diagnostykę nowotworów.

O zielonej transformacji naszej kuchni porozmawiają paneliści sesji "Nowe menu na nowe czasy. Jakie konsekwencje będzie miała globalna zielona rewolucja w kuchni?" - będą to m.in. Ewa Wachowicz, dziennikarka i prezenterka telewizyjna, Basia Ritz, head chef i właścicielka Restauracji Ritz, pierwsza polska Masterchef, Kaj Török - CRO i CSO MAX Burgers oraz dr inż. Justyna Szymani z Jeronimo Martins Polska.

18 listopada w ramach bloku MARKA - KULTURA prelegenci skupią się na edukacji. W ramach tej ścieżki wystąpi m.in. Johanna Hulkko, przedstawicielka Ministerstwa Edukacji i Kultury Finlandii. W trakcie potyczki "OK boomer, czyli metody stare i nowe" swoje poglądy skonfrontują Przemysław Staroń - laureat Global Teacher Prize 2020 - oraz Zuzanna Karcz - licealistka z IV Liceum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Obiecująco zapowiada się również sesja "Kobiety w edukacji, w kulturze, w natarciu", w której udział wezmą dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. SWPS z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka na Sejm IX kadencji, działaczka społeczna, Marta Frej, malarka, ilustratorka i animatorka kulturalna, oraz Helene Granqvist - Women in Film and Television International, Szwecja. Rozmowę poprowadzi Redaktorka Naczelna "Pisma. Magazynu Opinii", Magdalena Kicińska.

Każde działanie, które podejmujemy, prowokuje kolejne działanie i tak dalej, i tak dalej. Czasem najmniejsza choćby zmiana jest jak internetowy viral - w momencie rozprzestrzenia się po świecie i ma wymierne skutki. Chciwość i wizja krótkotrwałego zysku doprowadziły nas na skraj katastrofy klimatycznej. Przed nami postępujące w niebywałym tempie automatyzacja i robotyzacja życia, niestety nie towarzyszy im odpowiednia legislacja.

Od pewnego czasu obserwujemy sztucznie wywołaną polaryzację społeczeństw oraz wzrastające niepokoje społeczne, co jedynie nasiliła tegoroczna pandemia. Nadszedł moment, w którym musimy zrewidować swoje poglądy oraz zmienić przyzwyczajenia - bo to oczywiste, że pewne rozwiązania nie zdały egzaminu. Świat potrzebuje odpowiedzialnych działań, zrównoważenia w rozwoju oraz kształtowania i kształcenia świadomych i wrażliwych społeczeństw, myślenia perspektywicznego, a w końcu wyciągania właściwych wniosków - komentuje Mateusz Zmyślony, Dyrektor Kreatywny OEES, który w tym roku w ścieżce edukacyjnej wraz ze swoją córką Marysią opowie o edutainmencie w praktyce.

Blok MIASTO-IDEA to w tym roku dwa niezwykle istotne tematy: "Solidarni w rozwoju" oraz "Architektura i adaptacja miast do zmian klimatycznych". W ramach pierwszej ze ścieżek odbędzie się sesja "Solidarność klimatyczna" z udziałem Agaty Czachórskiej, Dyrektorki ds. Zrównoważonego Rozwoju IKEA Retail, Mirosława Proppé, Prezesa Zarządu WWF Polska, oraz Rafała Sonika, rajdowca, Prezesa Stowarzyszenia Czysta Polska.

Wcześniej swoim wystąpieniem "Social sciences need democracy. But why democracy should need social sciences?" obrady otworzy prof. dr hab. Michel Wieviorka, a chwilę po nim wystąpi prof. dr hab. Michael Ross z Ruhr Universität Bochum, który poszuka odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola kultury oraz instytucji w ekonomii opartej na wartościach społecznych.

Ścieżkę o architekturze i adaptacji miast do zmian klimatycznych otworzą przemówienia dwóch architektów - Nathalie de Vries oraz prof. Dietmara Eberlego. Wszystkich zaciekawionych tematem przystosowania przestrzeni miejskiej do środowiska na OEES przyciągnie z pewnością sesja pogłębiająca "Zielono mi! O adaptacji miast do zmian klimatu", wezmą w niej udział Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Wiceprezeska SARP ds. środowiska i ochrony klimatu, Kacper Kępiński z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz Aldo Vergas-Tetmajer, przedstawiciel Związku Miast Polskich, koordynator programu URBACT III w Polsce. Panel poprowadzi dr inż. arch. Krzysztof Ingarden z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Członek Rady Programowej OEES.

Oczy szeroko otwarte

W trakcie tegorocznego OEES odbędą się również sesje związane z ładem międzynarodowym. O ekonomii po pandemii opowie Martin Raiser - Dyrektor Regionalny Banku Światowego na Chiny, Mongolię i Koreę. Wystąpienie dotyczące grożącego nam kryzysu wodnego przedstawi dr Guy Alaerts z IHE Delft Institute for Water Education. Przy mównicy stanie również Mauricio Voivodic, Prezes Zarządu WWF Brazylia, który zada retoryczne pytanie "Czy możemy przetrwać bez lasów?".

Na Kongresie nie zabraknie również akcentu artystycznego. W tym roku w ramach sesji "Artysta zmienia świat" Maria Anna Potocka - Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK - porozmawia z wybitnym rzeźbiarzem i performerem, Pawłem Althamerem.

Świat staje się coraz bardziej skomplikowany, poszczególne branże ulegają coraz głębszej i rozległej specjalizacji. Myślę, że już teraz ludziom trudno rozumieć rzeczywistość, który pędzi jak szalony, niektórych to przytłacza. Między innymi dlatego duży nacisk kładziemy na programową interdyscyplinarność, jednocześnie starając się w prosty sposób opowiadać o skomplikowanych rzeczach. Im szerzej jesteśmy w stanie spojrzeć, tym lepiej odnajdujemy się w swoim otoczeniu. Myślę, że właśnie poszerzanie perspektywy wiąże się z tym symbolicznym "otwieraniem oczu". Jeśli lepiej rozumiemy pewne mechanizmy, więcej dostrzegamy między nimi połączeń, wzajemnych wpływów i oddziaływań. Ta wiedza pozwala nam uwrażliwiać się na problemy i dostrzegać nowe rozwiązania. Jako profesor zawsze kierowałem się myślą Galileusza, który powiedział "Ludzi nie da się niczego nauczyć, można im jedynie pomóc odkryć wiedzę w sobie". Na OEES nie dajemy gotowych rozwiązań, zachęcamy naszych gości do tego, aby wspólnie z nami odkrywali świat na nowo dzięki poszerzaniu perspektywy. Dla mnie każde nowe odkrycie jest jak pierwsze otwarcie oczu - widzę inaczej - podsumowuje prof. Jerzy Hausner.

Niemal 500 mówców

Na Open Eyes Economy Summit zapraszani są praktycy, teoretycy, reformatorzy, wizjonerzy, którzy pokazują, z czym się zmagają, co już zrobili i do czego dążą. Podczas dotychczasowych edycji OEES wystąpiło niemal 500 mówców, w tym m.in.:





