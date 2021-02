Archeolodzy znaleźli w Egipcie liczącą 2000 lat mumię. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że mumia ma złoty język, umieszczony w ustach.

Zespół archeologów z Egiptu i Dominikany znalazł 16 miejsc pochówku, w wydrążonych w skale grotach w pobliżu świątyni Taposiris Magna w Aleksandrii.

Jedna z mumii miała w ustach wykonany ze złota język. Naukowcy przypuszczają, że był to swojego rodzaju amulet. Miał ułatwić zmarłemu mówienie w życiu pośmiertnym, kiedy stanie przed sądem boga Ozyrysa. To on według wierzeń starożytnych władał światem podziemi i osądzał dusze umarłych.

W innym grobowcu znaleziono maskę pośmiertną kobiety.

Były tam też monety z wygrawerowanym imieniem królowej Kleopatry VII oraz jej wizerunkiem.