Premia za najdłuższy okres karmienia piersią w świecie ssaków należy do samic orangutanów - wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół naukowców. Analizy przeprowadzone w grupie dziko żyjących orangutanów na Borneo wykazały, że młode tych zwierząt naczelnych spożywają mleko matki nieprzerwanie nawet do ukończenia 6,5 roku. O tym rekordowym wyniku wśród wszystkich znanych gatunków ssaków pisze w najnowszym numerze czasopismo "Communications Biology".

Hellen i Lucy obserwują badaczy. Danum Valley Conservation Area, Sabah, Malezja. / Fot. Takumi Tsutaya / Materiały prasowe

Orangutany są jednymi z najwolniej dorastających ssaków, a to badanie pokazuje, jak długo matki orangutanów karmią swoje potomstwo piersią. Międzynarodowy zespół wykazał, że dzikie młode orangutany spożywają mleko matki nieprzerwanie co najmniej do wieku 6,5 roku. To jeden z najdłuższych znanych okresów karmienia piersią wśród ssaków.

Poprzednie badania wykorzystujące stabilne izotopy lub pierwiastki śladowe, takie jak azot czy bar, nie pokazywały spójnych informacji na temat wzorców karmienia piersią u orangutanów, bo nie mogły wyraźnie oddzielić sygnałów mleka matki od innych źródeł pokarmu. W najnowszym badaniu naukowcy zastosowali technikę zwaną proteomiką, która identyfikuje specyficzne białka w odchodach. Ponieważ mleko orangutanów zawiera kilka unikatowych białek, znalezienie ich w odchodach młodego osobnika jest bezpośrednim dowodem na to, że nadal spożywa mleko matki.

Zespół zastosował tę metodę do próbek odchodów dzikich orangutanów borneańskich z obszaru ochronnego Danum Valley w Sabah, na malezyjskim Borneo. Próbki od konkretnych osobników zbierano w ciągu 2 lat i 7 miesięcy. Białka specyficzne dla mleka wykryto we wszystkich 20 próbkach od orangutanów w wieku poniżej 6,5 roku, co wskazuje, że młode spożywały mleko matki co najmniej do tego wieku.

Proporcja liczby wykrytych białek specyficznych dla mleka do liczby białek pochodzących od samego orangutana w zależności od wieku / Fot. Takumi Tsutaya / Materiały prasowe

Badacze Universiti Malaysia Sabah i Japan Orangutan Research Center w Suginami, Tokio porównali także zawartość białek mleka z obecnością białek związanych z odpornością oraz probiotycznych bakterii jelitowych. Wyniki sugerują, że im więcej mleka spożywa młody orangutan, tym silniejsze są jego mechanizmy obronne oraz większa obecność korzystnych bakterii w układzie pokarmowym. Tak długi okres karmienia piersią może być kluczowy dla wysokiego wskaźnika przeżywalności młodych orangutanów i stanowi ważny element ich powolnej strategii rozrodczej.

Wyjątkowo długi okres laktacji u orangutanów ma także istotne konsekwencje dla ochrony tego krytycznie zagrożonego gatunku. Orangutany rozmnażają się bardzo powoli, samice rodzą młode co kilka lat, a długotrwała opieka nad potomstwem sprawia, że populacje tych naczelnych bardzo wolno odbudowują się po spadkach liczebności. To potwierdza, jak ważna jest ochrona pozostałych fragmentów lasów deszczowych, które stanowią ostatnie schronienie dla tych niezwykłych zwierząt.