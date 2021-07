"(555468) Tokarczuk" - tak brzmi oficjalnie nazwa jednej z planetoid, zatwierdzona przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Autorami odkrycia i propozycji nazwy są dwaj polscy łowcy planetoid i komet, Michał Kusiak i Michał Żołnowski.

Olga Tokarczuk to polska pisarka urodzona w 1962 roku w Sulechowie. W 2018 roku otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Tokarczuk aktywnie działa także na rzecz praw kobiet, mniejszości oraz zwierząt. Nazwana jej nazwiskiem planetoida - (555468) Tokarczuk - znana była dotychczas jako 2013 YH47. Odkrywcami obiektu są dwaj polscy łowcy planetoid i komet: Michał Kusiak i Michał Żołnowski. Mieli prawo zaproponowania nazwy, która została zaakceptowana przez Międzynarodową Unię Astronomiczną.



Obiekt został odkryty 12 września 2013 r. Krąży on wokół Słońca w głównym pasie planetoid pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Jednego okrążenia dokonuje w ciągu 4,71 lat.



To dla mnie bardzo ważny dzień. Wraz z Michal Kusiak dostaliśmy informację, że odkryta przez nas 12. września 2013 planetoida 555468 została oficjalnie nazwana "Tokarczuk". Niedawno specjalna komisja w ramach Międzynarodowej Unii Astronomicznej zaakceptowała nasz wniosek - poinformował Żołnowski na Facebooku.



W najnowszym biuletynie Międzynarodowej Unii Astronomicznej dotyczącym nowych nazw dla planetoid (asteroid) znalazło się więcej polskich propozycji. Spośród planetoid odkrytych przez Kusiaka i Żołnowskiego oficjalne nazwy zyskały również (559521) Sonbird - na cześć zespołu muzycznego z Żywca grającego muzykę z gatunku indie rock. Członkami zespołu są: Kamil Worek (gitara), Dawid Mędrzak (wokalista), Maciek Hubczak (perkusja), Tomek Kurowski (gitara basowa).



Polscy odkrywcy nazwali też planetoidę (560354) Chrisnolan. Jest to nawiązanie do Christophera Ewdarda Nolana, brytyjsko-amerykańskiego reżysera, producenta i scenarzysty filmowego. Nolan otrzymał 36 nominacji do Oscara, wygrywając jedenastokrotnie.



Kolejny obiekt niebieski zyskał nazwę (555112) Monika jako nawiązanie do Moniki Ponikiewskiej - narzeczonej odkrywcy planetoidy, Michała Kusiaka. Pani Monika zajmuje się znakowaniem szlaków górskich w Beskidach, co poprawia bezpieczeństwo w górach.