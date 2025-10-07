Komitet Noblowski Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk ogłosił nazwiska laureatów tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Wyróżniono Johna Clarke’a, Michela H. Devoreta i Johna M. Martinisa za przełomowe odkrycia dotyczące makroskopowego tunelowania kwantowego oraz kwantyzacji energii w obwodach elektrycznych.

Fizyka kwantowa od ponad stu lat nie przestaje fascynować i zaskakiwać naukowców i laików. Choć jej efekty najczęściej obserwujemy na poziomie atomów i cząstek elementarnych - tegoroczni laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki udowodnili, że zjawiska kwantowe mogą być widoczne także w systemach o rozmiarach makroskopowych, takich które można dosłownie trzymać w dłoni. To właśnie ich eksperymenty z układami elektronicznymi przyniosły odpowiedzi na jedno z fundamentalnych pytań współczesnej fizyki: jak duży może być system, w którym ujawniają się efekty kwantowe?

Tunelowanie kwantowe - zaskakujący proces

W centrum zainteresowania naukowców znalazło się zjawisko tunelowania kwantowego. To proces, w którym cząstka - wbrew zdrowemu rozsądkowi i klasycznej fizyce - potrafi "przeniknąć" przez barierę energetyczną, która powinna być dla niej nie do pokonania. W świecie codziennym, gdzie mamy do czynienia z ogromną liczbą cząstek, takie efekty z reguły zanikają, ustępując miejsca przewidywalnym prawom fizyki klasycznej. Jednak eksperymenty przeprowadzone przez Johna Clarke’a, Michela H. Devoreta oraz Johna M. Martinisa udowodniły, że kwantowe osobliwości mogą być widoczne także w dużo większych układach.

W latach 1984-1985 trójka naukowców skonstruowała specjalny obwód elektroniczny zbudowany z nadprzewodników - materiałów, które przewodzą prąd bez jakiegokolwiek oporu elektrycznego. Kluczowym elementem ich układu była tzw. złącze Josephsona, czyli cienka warstwa materiału nieprzewodzącego, oddzielająca dwa nadprzewodniki. To właśnie w takim środowisku możliwe stało się obserwowanie kwantowych efektów na skalę makroskopową.

W swoim eksperymencie badacze precyzyjnie kontrolowali i mierzyli wszystkie parametry obwodu, pozwalając na dogłębne zbadanie zjawisk zachodzących podczas przepływu prądu. Okazało się, że ładunki poruszające się przez nadprzewodnik zachowują się jak jeden, spójny układ - niemal jak pojedyncza cząstka wypełniająca cały obwód. W początkowym stanie system ten przewodzi prąd bez napięcia, jakby był "uwięziony" za barierą, której nie jest w stanie przekroczyć. Jednak dzięki zjawisku tunelowania kwantowego, system ten potrafi "przeskoczyć" przez tę barierę, co objawia się pojawieniem się napięcia w układzie.

To właśnie ten efekt - przejście z jednego stanu do drugiego dzięki tunelowaniu - był bezpośrednim dowodem na obecność kwantowych zjawisk w systemie o rozmiarach makroskopowych. Co więcej, laureaci wykazali, że ich układ pochłania i emituje energię tylko w ściśle określonych porcjach, dokładnie tak, jak przewiduje teoria kwantowa.

Otwarto drzwi do nowych technologii

Rzeczywiście, otaczają nas już urządzenia, które nie mogłyby istnieć bez kwantowych zjawisk - wystarczy wspomnieć o tranzystorach w mikroprocesorach komputerowych. Jednak tegoroczne odkrycia otwierają drzwi do kolejnej generacji technologii: komputerów kwantowych, kwantowej kryptografii czy zaawansowanych czujników kwantowych. To właśnie dzięki takim badaniom możemy spodziewać się rewolucji w dziedzinie przetwarzania informacji, bezpieczeństwa danych czy precyzyjnych pomiarów.

To wspaniałe, że możemy świętować sposób, w jaki stuletnia mechanika kwantowa wciąż przynosi nowe niespodzianki. Jest to również niezwykle użyteczne, ponieważ mechanika kwantowa stanowi fundament całej technologii cyfrowej - podkreślił Olle Eriksson, przewodniczący Komitetu Noblowskiego ds. Fizyki.

Tydzień Noblowski: harmonogram na najbliższe dni

Tydzień Noblowski jak zawsze przynosi wielkie emocje w świecie nauki. Poznaliśmy już pierwsze nazwiska laureatów - w dziedzinie medycyny oraz fizyki. Z zakresu medycyny, w poniedziałek wyróżnienie otrzymali Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi. Już jutro ogłoszeni zostaną laureaci w dziedzinie chemii.

Nagroda Nobla / Maciej Zieliński / PAP

Nagrodę Nobla przyznaje się w pięciu kategoriach, szósta - ekonomia wyróżnia się na tle pozostałych, gdyż nie była wskazana w testamencie fundatora. Oficjalnie nazywamy ją Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii.

Harmonogram ogłaszania laureatów prezentuje się następująco: