Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosiła laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Tegoroczni wyróżnieni to John Clarke, Michel H. Devoret i John M. Martinis. Doceniono ich za przełomowe odkrycia dotyczące makroskopowego tunelowania kwantowego oraz kwantyzacji energii w obwodach elektrycznych.
John Clarke, Michel H. Devoret i John M. Martinis są tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła ich za przełomowe odkrycia dotyczące makroskopowego tunelowania kwantowego oraz kwantyzacji energii w obwodach elektrycznych.
Jak podkreśla Komitet Noblowski, eksperymenty Clarke’a, Devoreta i Martinisa nie tylko pogłębiły naszą wiedzę o fundamentalnych prawach rządzących wszechświatem, ale także pokazały, że granica między światem kwantowym a makroskopowym jest bardziej płynna, niż dotąd sądziliśmy. Ich prace to nie tylko naukowa ciekawostka - to realny krok w stronę technologii, które już wkrótce mogą zmienić nasze życie. Już wykorzystujemy choćby mikroprocesory komputerowe. Laureaci otworzyli drzwi do komputerów kwantowych, kwantowej kryptografii czy zaawansowanych czujników kwantowych. To właśnie dzięki nim oczekujemy rewolucji w dziedzinie przetwarzania informacji, bezpieczeństwa danych czy precyzyjnych pomiarów.