Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki zostanie ogłoszony już dziś o godz. 11:45. Kto dołączy do tego zaszczytnego grona obok m.in. Skłodowskiej-Curie oraz Einsteina? Poinformuje nas o tym Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Już jutro dowiemy się także, kto dołącza do grona noblistów w dziedzinie chemii. W kolejnych dniach zostanie ogłoszony laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, Pokojowej Nagrody Nobla, a także Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii.

Nagroda Nobla w dziedzinie Fizyki: gdzie i kiedy?

O tym, kto dołącza do grona noblistów w dziedzinie fizyki, poinformuje nas Królewska Szwedzka Akademia Nauk w Sztokholmie. Specjalna konferencja zaplanowana jest na godzinę 11:45. Dowiemy się wówczas, czyje osiągnięcia z zakresu fizyki "w największym stopniu przysłużyły się ludzkości". Transmisję z wydarzenia można oglądać m.in. na portalu Youtube.

Potencjalni laureaci

Jak co roku, pojawia się wiele spekulacji, kto może otrzymać to prestiżowe wyróżnienie. Ze względu na klauzulę tajności, jaką objęte są na 50 lat listy nominowanych do Nagrody Nobla, typowanie nazwisk potencjalnych laureatów budzi wiele emocji. W tym roku taką listę przygotował m.in. National Geographic Polska. Magazyn wskazuje następujące nazwiska:

Ingrid Daubechies, Stéphane Mallat, Yves Meyer - "za prace nad transformacją falkową";

David P. DiVincenzo, Daniel Loss - "za prace w dziedzinie komputerów kwantowych";

Ewine F. van Dishoeck - "za prace w dziedzinie astrochemii".

Harmonogram ogłaszania laureatów

Tydzień Noblowski co roku obfituje w wielkie emocje w świecie nauki. Poznaliśmy już pierwsze nazwiska laureatów - w dziedzinie medycyny . Wyróżnienie otrzymali Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi.

Niemniej, to dopiero pierwsi laureaci. Nagrodę Nobla przyznaje się w pięciu kategoriach, szósta - ekonomia wyróżnia się na tle pozostałych, gdyż nie była wskazana w testamencie fundatora. Oficjalnie nazywamy ją Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Harmonogram ogłaszania laureatów w najbliższym czasie wygląda następująco:

7 października (wtorek), godz. 11:45 Fizyka (Królewska Szwedzka Akademia Nauk);

8 października (środa), godz. 11:45 Chemia (Królewska Szwedzka Akademia Nauk);

9 października (czwartek), godz. 13:00 Literatura (Sekretarz Akademii Szwedzkiej, Sala Giełdy na Starym Mieście, Sztokholm);

10 października (piątek), godz. 11:00 Pokojowa Nagroda Nobla (Komitet Noblowski w Oslo; w tym roku spośród 338 zgłoszeń);

13 października (poniedziałek), godz. 11:45 Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii.

Tydzień Noblowski: za nami medycyna

Wczoraj poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Zostali nimi Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi. Instytut Karolinska przekazał, że laureaci zostali docenieni "za odkrycia dotyczące obwodowej tolerancji immunologicznej". Co to znaczy? Badacze zajmowali się układem odpornościowym, który dla sprawnego funkcjonowania musi rozpoznawać, co należy niszczyć, a co chronić. Właśnie to stało się przedmiotem badań tegorocznych noblistów w dziedzinie medycyny. Odkrycia, których dokonali, pozwalają lepiej zrozumieć funkcjonowanie układu odpornościowego w równowadze, a także powody, przez które nie każdy zmaga się z ciężkimi chorobami autoimmunologicznymi.

Dokonania tegorocznych laureatów pozwoliły na zapoczątkowanie nowej gałęzi badań - nad tzw. obwodową tolerancją immunologiczną. Dzięki temu pojawiły się narzędzia pozwalające na opracowanie nowych terapii dla osób zmagających się z chorobami autoimmunologicznymi, a także nowotworami.