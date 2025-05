Kultura Majów – cywilizacja, która fascynuje do dziś

Majowie to jedna z najbardziej rozwiniętych i tajemniczych cywilizacji prekolumbijskich Ameryki Środkowej. Ich kultura rozkwitała na terenach dzisiejszego południowego Meksyku, Gwatemali, Belize, Hondurasu i Salwadoru od około 2000 r. p.n.e. aż do XVI wieku, kiedy to region został podbity przez Hiszpanów.

Majowie zasłynęli z imponujących osiągnięć w dziedzinie architektury, matematyki, astronomii i pisma. Budowali olbrzymie miasta-państwa z piramidami, świątyniami, pałacami i boiskami do gry w piłkę. Do najbardziej znanych ośrodków należą Tikal, Palenque, Copán, Calakmul czy Chichén Itzá.

Jednym z największych osiągnięć Majów było stworzenie skomplikowanego systemu pisma hieroglificznego, który do dziś jest przedmiotem badań naukowców. Majowie opracowali także zaawansowany kalendarz, oparty na obserwacjach astronomicznych, oraz system liczbowy, w którym jako jedni z pierwszych na świecie używali zera.

Kultura Majów przeżywała swój rozkwit w tzw. okresie klasycznym (ok. 250-900 n.e.), po czym wiele miast zostało opuszczonych z nie do końca wyjaśnionych przyczyn. Część ośrodków przetrwała do czasów konkwisty hiszpańskiej w XVI wieku.

Dziedzictwo Majów jest wciąż żywe - potomkowie tej cywilizacji zamieszkują regiony Ameryki Środkowej, kultywując tradycje, język i obrzędy przodków. Ruiny miast Majów przyciągają co roku setki tysięcy turystów i badaczy z całego świata.

Tikal - jedna z głównych atrakcji Gwatemali

Kultura Majów oczami Hollywood

Kultura Majów nie potrzebuje specjalnej reklamy. Jest wystarczająco spektakularna, zadziwiając w podobnym stopniu, co inne starożytne cywilizacje - jak te z Egiptu, czy Bliskiego Wschodu. Majowie zyskali jednak olbrzymi rozgłos, gdy w 2006 roku ukazał się na ekranach film Mela Gibsona. "Apocalypto" jest brutalnym obrazem, opowiadającym o upadku tej cywilizacji, powstałym częściowo na bazie świętej księgi Popol Vuh. Tekst Majów napisano już po przybyciu Hiszpanów na kontynent w XVI wieku, jednak opiera się on na przekazach ustnych, tradycji i mitach, które są znacznie starsze.

Oryginalny tekst Popol Vuh został spisany alfabetem łacińskim w języku K’iche’ przez anonimowego autora w XVI wieku. W XVIII wieku księgę odkrył dominikanin Francisco Ximénez, który przetłumaczył ją na hiszpański. Dzięki temu Popol Vuh przetrwało do naszych czasów.