Rodziny izraelskich zakładników Hamasu zwróciły się do Norweskiego Instytutu Noblowskiego z apelem o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla byłemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Ich zdaniem to właśnie on wykazał się największym zaangażowaniem w działania na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie i uwolnienia przetrzymywanych w Strefie Gazy Izraelczyków.

Mężczyzna przechodzi obok billboardu z portretami zakładników Hamasu / AHMAD GHARABLI / AFP / East News

Apel rodzin ofiar i zakładników

"W minionym roku żaden przywódca ani organizacja nie przyczyniły się do pokoju na świecie bardziej niż prezydent Trump. Nie tylko jedynie mówił o pokoju – on go WPROWADZAŁ" - napisały rodziny porwanych w liście do Norweskiego Instytutu Noblowskiego, który w piątek przyzna swoje wyróżnienie.

Izraelska organizacja podkreśliła, że obecnie toczą się negocjacje wokół 20-punktowego planu Trumpa, który ma doprowadzić do pokoju w Strefie Gazy, w tym uwolnienia zakładników. "Po raz pierwszy od miesięcy mamy nadzieję, że nasz koszmar się skończy" - napisali bliscy porwanych. "Wierzymy, że Trump nie spocznie do czasu, gdy zostaną uwolnieni wszyscy zakładnicy, wojna się skończy, a mieszkańcom Bliskiego Wschodu zostanie przywrócony spokój i dobrobyt" - dodali.



Plan Trumpa i negocjacje z Hamasem

W piątek Hamas poinformował, że zaakceptował część zapisów planu, który wcześniej został przyjęty przez premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Palestyńskie ugrupowanie wyraziło zgodę na uwolnienie zakładników i przekazanie władzy nad Strefą Gazy, jednak pozostałe kwestie wymagają dalszych negocjacji.

Plan przewiduje, że w ciągu 72 godzin od jego przyjęcia Hamas wypuści wszystkich żyjących zakładników oraz zwróci ciała zabitych. Według izraelskich władz w Strefie Gazy przetrzymywanych jest obecnie 20 osób, a ciała 28 już nieżyjących pozostają w rękach Hamasu.

Negocjacje prowadzone są przy udziale pośredników w egipskim Szarm el-Szejk. Hamas zadeklarował gotowość do natychmiastowych rozmów w celu wypracowania ostatecznego porozumienia.

Kandydatura Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla

Premier Izraela Benjamin Netanjahu już na początku lipca ogłosił, że nominował Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. Zgodnie z regulaminem, kandydatura ta będzie rozpatrywana w 2026 roku, ponieważ zgłoszenia do tegorocznej edycji przyjmowano do końca stycznia 2025 roku.

Donald Trump wielokrotnie podkreślał, że jego działania na rzecz pokoju zasługują na to prestiżowe wyróżnienie.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, kiedy to Hamas zaatakował południowy Izrael, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Według izraelskich źródeł, wciąż żyje 20 zakładników. Hamas przetrzymuje także ciało izraelskiego żołnierza zabitego w 2014 roku. Lokalne władze informują, że w wyniku konfliktu zginęło ponad 67 tysięcy Palestyńczyków.