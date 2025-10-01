W pierwszej połowie 2025 roku najczęściej nadawanym imieniem dla dziewczynek w Polsce okazała się Zofia. To imię pochodzenia greckiego i oznacza "mądrość". Co ciekawe, według badań naukowych sprzed kilku lat, to właśnie Zofia została uznana za najpiękniejsze imię na świecie. Badacze zwrócili uwagę na jego melodyjne brzmienie, uniwersalność oraz bogate znaczenie historyczne i kulturowe.

/ Shutterstock

Wśród imion nadawanym dziewczynkom w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się Zofia. W pierwszej połowie 2025 roku otrzymało je 2117 dziewczynek. Na drugim miejscu znalazła się Maja, a na trzecim Zuzanna. Imię Zofia od wieków kojarzone jest z inteligencją i zrozumieniem.

Najpiękniejsze imię na świecie

Chociaż piękno jest subiektywne, nauka może wskazać nam imiona, które przemawiają do jak największej liczby osób. Profesor Bodo Winter, specjalista w dziedzinie językoznawstwa kognitywnego na Uniwersytecie w Birmingham, przeprowadził kilka lat temu badania, w których ustalił najpiękniej brzmiące imiona. Językoznawstwo kognitywne traktuje język jako ściśle związany z ludzkimi procesami poznawczymi.

Winter w swoich pracach przeanalizował czynniki językowe i fonetyczne, aby wskazać imiona, które brzmią najprzyjemniej dla ludzkiego ucha. Uczony skupił się na imionach angielskich, ale większość analizowanych imion ma odpowiedniki w innych językach, w tym w języku polskim.

Winter przeanalizował 100 imion pod kątem atrakcyjności fonetycznej, rytmu i emocjonalnych reakcji słuchaczy. Imię Zofia konsekwentnie zajmowało najwyższe pozycje, wyróżniając się harmonijnym połączeniem miękkich spółgłosek i samogłosek.

Zofia

Imię Zofia zdobyło uznanie w wielu krajach i kulturach. Warianty takie jak Sophia, Sophie czy Sofía są powszechnie używane w Europie, Ameryce i Azji. Jego uniwersalność i łatwość wymowy sprawiają, że jest chętnie wybierane przez rodziców na całym świecie. Również w Polsce.

Wśród znanych osób noszących to imię znajdują się m.in. aktorka Sophia Loren, reżyserka Sofia Coppola, aktorka Sophia Bush oraz piosenkarka Sofia Carson. Imię to nosiła także Sophia z Hanoweru czy Sophie, hrabina Wessex.

Najchętniej nadawane imię żeńskie w Polsce

Według listy opublikowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji w pierwszej połowie 2025 roku najczęściej nadawanym imieniem dla dziewczynek okazała się właśnie Zofia. Imię to nie wychodzi z mody. Zofia awansowała z drugiego miejsca, detronizując Maję, która w poprzednich latach cieszyła się największą popularnością.

W pierwszej dziesiątce znalazły się także takie imiona jak Zuzanna, Laura, Hanna czy Julia. Na uwagę zasługuje debiut Amelii w top 10, co pokazuje, że rodzice coraz chętniej wybierają imiona łączące tradycję z nowoczesnością.