Młodzi kierowcy nie wyobrażają sobie jazdy samochodem bez słuchania muzyki - przekonują w najnowszym numerze czasopisma "Psychomusicology: Music, Mind and Brain" naukowcy z Ben-Gurion University of the Negev (BGU). Badania ankietowe wskazują na to, że dla młodych ludzi muzyka za kierownicą nie jest tylko rozrywką, ale częścią całego przeżycia, swoistej "autosfery", towarzyszącej prowadzeniu auta.

