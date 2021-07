Aktorzy Jason Momoa i Joanna Lumley, książę Monako Albert II i były prezydent Malediwów - to tylko kilka osób, które znalazły się wśród sygnatariuszy listu otwartego na rzecz ochrony Wielkiej Rafy Koralowej u wybrzeży Australii.

Rafa Koralowa w Australii / foto. pixabay /



Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO podjął wstępną rekomendację, by wpisać Wielką Rafę Koralową na listę zagrożonego światowego dziedzictwa. Rafa blaknie na skutek zmian klimatu i postępującego globalnego ocieplenia. Ostateczna decyzja ma zapaść w piątek.

Australia ma jeden z najwyższych wskaźników emisji CO2 per capita na świecie, będąc jednocześnie jednym z największych eksporterów węgla i gazu ziemnego. Rząd tego kraju ostro sprzeciwia się rekomendacji UNESCO.

List otwarty na rzecz ochrony Wielkiej Rafy Koralowej u wybrzeży Australii znajdziecie <<< TUTAJ >>>

Imogen Zenthoven, konsultant ds. ochrony środowiska australijskiego Towarzystwa Ochrony Morskiej: Raport UNESCO stwierdza jasno: ograniczenie wzrostu światowej temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza jest maksymalnym poziomem wytrzymałości Rafy. Dane z Australii pasują bardziej do scenariusza wzrostu rzędu 2,5-3 stopni - poziomu, który zniszczyłby Wielką Rafę Koralową i wszystkie rady na świecie.

Richard Leck, szef oddziału australijskiego fundacji Oceans for the World Wide Fund for Nature: Perspektywa utraty statusu Światowego Dziedzictwa przez Radę będzie wielkim szokiem dla wielu Australijczyków, ale to mocne przesłanie, które mówi, że nasz rząd musi pilnie zwiększyć swoje ambicje w odpowiedzi na zagrożenie zniknięcia Rafy. Dotyczy to zmian klimatu i pogorszenia jakości wody.

Wielka Rafa Koralowa ma zostać wpisana na listę zagrożonego światowego dziedzictwa - taką rekomendację wydało UNESCO.

Jak odnotowano w raporcie na temat stanu zachowania dóbr wpisanych na listę UNESCO, ocena tego, w jakim stanie jest Wielka Rafa Koralowa, pogorszyła się ze "złej" do "bardzo złej". Ekosystem znacznie ucierpiał na skutek zmian klimatu i wzrostu temperatury wody, co przyczyniło się z kolei do masowego blaknięcia połaci rafy w 2016, 2017 i 2020 roku. Koralowce blakną, gdy - pod wpływem zbyt wysokiej temperatury - tracą symbiotyczne glony, nadające im kolor.

Wielka Rafa Koralowa

Wielka Rafa Koralowa to największa na świecie rafa koralowa rozciągająca się na przestrzeni 2300 km (1400 mil) u północno-wschodniego wybrzeża Australii, na Morzu Koralowym. Tworzą ją tysiące mniejszych raf, rozciągających się od północnego krańca Queenslandu do okolic miasta Bundaberg.

W 1981 roku została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wielka Rafa Koralowa jest również domem dla około 1625 gatunków ryb, 3000 mięczaków i 30 różnych rodzajów wielorybów i delfinów.