Międzynarodowy zespół naukowców odkrył w północnej Mjanmie bursztyn sprzed blisko 100 milionów lat z niezwykłą inkluzją. To miniaturowa, przypominająca ptasią czaszka, która należy do nieznanego wcześniej gatunku Oculudentavis khaungraae. Czaszka przypomina ptasią, ale należała prawdopodobnie do dinozaura, najmniejszego jakiego znamy. Jak pisze w najnowszym numerze czasopismo "Nature", odkrycie może pomóc w badaniach ewolucji ptaków, które blisko spokrewnione z dinozaurami, przetrwały ich zagładę.

Bursztyn z inkluzją Oculudentavis khaungraae /Xing Lida /Materiały prasowe

