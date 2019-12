Dinozaury miały wstydliwy problem. Już 100 milionów lat temu te z nich, które były pokryte piórami musiały zmagać się z plagą wszy. Potwierdziły to po raz pierwszy wyniki badań dwóch bursztynów, znalezionych w prowincji Kaczin Mjanmy. Zawierają one inkluzje w postaci fragmentów piór dinozaurów z przyczepionymi do nich nimfami wszy. Piszą o tym na łamach czasopisma "Nature Communications" naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk i Capital Normal University w Pekinie.

