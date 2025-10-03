Ogórek to niepozorny bohater codziennej diety – zawiera większość witamin i minerałów, których potrzebujemy na co dzień! Ekspert ds. żywienia, dr Blake Livingood, przekonuje, że ten popularny składnik sałatek i kanapek to prawdziwa bomba odżywcza, która pomoże nam pokonać zmęczenie i zadbać o zdrowie.

Ogórek – owoc czy warzywo? Ekspert wyjaśnia, dlaczego warto sięgać po niego codziennie! / Shutterstock

Ogórek to nie tylko orzeźwiający dodatek do sałatek, ale prawdziwy "superfood" pełen witamin i minerałów, które wspierają nasze zdrowie każdego dnia.

Zalecana dzienna porcja to zaledwie pół do jednego ogórka, co może przynieść realne korzyści zdrowotne.

Kiszone ogórki również są wartościowe, oferując dodatkowo probiotyki wspierające zdrową florę jelitową.

Choć ogórek kojarzy się przede wszystkim z orzeźwiającym dodatkiem do letnich sałatek czy kanapek, okazuje się, że ten zielony przysmak kryje w sobie znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać. Dr Blake Livingood, specjalista ds. żywienia i popularny tiktoker, przekonuje, że ogórek to owoc, który może zrewolucjonizować naszą codzienną dietę.

Zawierają większość witamin, minerałów i mikroskładników, których potrzebujesz każdego dnia, wszystko w jednym warzywie - podkreśla lekarz. Co więcej, ogórek to także naturalny sposób na walkę z codziennym zmęczeniem.

Witaminy i minerały - sekret ogórkowej mocy

Witaminy i minerały prosto z ogórka / Shutterstock

Co sprawia, że ogórek zasłużył na miano "superfoods"? Ekspert zwraca uwagę przede wszystkim na obecność witamin z grupy B: B1, B2 i B3. To właśnie one odpowiadają za wzrost poziomu energii i wspierają szereg kluczowych procesów metabolicznych w naszym organizmie.

Na tym jednak nie koniec! Ogórek to także źródło minerałów, których często brakuje w naszej diecie - wapnia, magnezu i fosforu. Te składniki odgrywają niezwykle ważną rolę w utrzymaniu zdrowych kości, prawidłowej pracy mięśni oraz wspomagają funkcjonowanie układu nerwowego.

Oprócz witamin i minerałów ogórek dostarcza również błonnika, który pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała i zapewnia uczucie sytości na dłużej. To doskonała alternatywa dla osób dbających o linię!

Ile ogórków jeść i jak je przygotować?

Kiszone czy świeże – które lepsze? / Shutterstock

Wielu internautów zastanawia się, jaka ilość ogórka wystarczy, by czerpać z niego maksymalne korzyści. Dr Livingood uspokaja: Zalecamy 1/2 do 1 ogórka dziennie! To niewielka ilość, a może przynieść wymierne efekty zdrowotne.

Nie mniej ważne jest także to, jak spożywamy ogórki. Ekspert radzi, by nie obierać skórki - to właśnie w niej kryje się najwięcej cennych składników odżywczych. Jeśli jednak preferujemy ogórki bez skórki, warto pamiętać, że stracimy część ich wartości.

A co z kiszonymi ogórkami? Dr Livingood podkreśla, że proces kiszenia nieco zmienia skład witaminowy, ale nadal pozostają one bardzo wartościowe. Dodatkowo, kiszone ogórki dostarczają korzystnych probiotyków, wspierających florę bakteryjną jelit.

Ogórek - owoc czy warzywo? Rozwiewamy wątpliwości!

Wielu z nas zadaje sobie pytanie: ogórek to owoc czy warzywo? Odpowiedź może zaskoczyć! Z botanicznego punktu widzenia ogórek jest owocem, ponieważ powstaje z kwiatu i zawiera nasiona. Jednak w kuchni traktujemy go jak warzywo - i to jedno z najzdrowszych!