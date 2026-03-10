Test obrony planetarnej NASA się powiódł - informuje międzynarodowy zespół naukowców. Wyniki najnowszych badań potwierdzają, że misja DART (Double Asteroid Redirection Test) przeprowadzona przez NASA w 2022 roku nie tylko zmieniła ruch małego księżyca Dimorphos wokół większej planetoidy Didymos, ale również wpłynęła na orbitę całego układu podwójnego wokół Słońca. To przełomowe osiągnięcie w dziedzinie obrony planetarnej, które po raz pierwszy w historii udowodniło, że ludzkość jest w stanie istotnie zmienić trajektorię ciała niebieskiego w przestrzeni kosmicznej.

Didymos (po lewej) i Dimorphos sfotografowane przez sondę DART kilka sekund przed uderzeniem, 26.09.2022. / Fot. NASA/Johns Hopkins APL / Materiały prasowe

Misja NASA DART to pierwszy udany test zmiany kursu planetoidy przez celowe uderzenie w jej satelitę Dimorphos.

Kolizja skróciła okres orbitalny Dimorphosa o 33 minuty i zmieniła orbitę całego układu Didymos-Dimorphos wokół Słońca.

Orbita układu skróciła się o 0,15 sekundy, co choć niewielkie, może znacząco wpłynąć na trajektorię w długim terminie.

Misja potwierdziła, że w przyszłości możemy skutecznie bronić Ziemię przed potencjalnie niebezpiecznymi asteroidami.

Efekty, które przerosły oczekiwania

Do historycznego wydarzenia doszło 26 września 2022 roku, kiedy sonda DART celowo uderzyła w Dimorphosa, niewielkiego satelitę planetoidy Didymos. W momencie kolizji towarzyszący misji włoski minisatelita LICIACube zarejestrował rozprzestrzeniającą się chmurę skalnego pyłu, która po zderzeniu zaczęła oddalać się od powierzchni Dimorphosa. Obserwacje prowadzone przez Teleskop Hubble’a pokazały, że z układu podwójnego wydobyły się nawet dwa ogony pyłu, co świadczyło o sile zderzenia.

W wyniku uderzenia Dimorphos, obiekt o średnicy około 170 metrów, został wytrącony ze swojej dotychczasowej orbity wokół Didymosa. Okres orbitalny tego księżyca skrócił się aż o 33 minuty, co już wtedy uznano za sukces misji. Jednak, jak wynika z najnowszych analiz opublikowanych w prestiżowym czasopiśmie "Science Advances", efekt był jeszcze bardziej istotny. Po tej kolizji zmieniła się także orbita całego układu Didymos-Dimorphos wokół Słońca.

Badacze ustalili, że okres orbitalny układu wokół Słońca skrócił się o 0,15 sekundy. Choć ta zmiana wydaje się minimalna, jej znaczenie jest ogromne.

To niewielka korekta, ale z biegiem lat nawet tak mała zmiana może przełożyć się na znaczące przesunięcie trajektorii ciała niebieskiego - podkreśla Thomas Statler z NASA. Według autorów badania prędkość orbitalna układu zmieniła się o 11,7 mikrometra na sekundę, czyli około 1,7 cala na godzinę. W skali kosmicznej nawet tak niepozorne wartości mogą zadecydować o tym, czy potencjalnie niebezpieczna kosmiczna skała minie Ziemię, czy też znajdzie się na kursie kolizyjnym.



Nowa era bezpieczeństwa w Kosmosie

Zdjęcie pyłu wyrzuconego przez sondę DART z powierzchni Dimorphosa, wykonane przez sondę Wloskiej Agencji Kosmicznej LICIACube / Fot. ASI/NASA / Materiały prasowe

Misja DART była pierwszym praktycznym testem techniki polegającej na uderzeniu statku kosmicznego w planetoidę w celu zmiany jej kursu. Analizy wykazały, że efekt zderzenia został zwiększony dzięki wyrzuceniu ogromnej ilości materiału skalnego. Chociaż Didymos i Dimorphos nie stanowiły zagrożenia dla Ziemi, sukces misji DART pokazuje, że w przypadku wykrycia potencjalnie niebezpiecznego obiektu, ludzkość może skutecznie zareagować, o ile zagrożenie zostanie wykryte odpowiednio wcześnie.

Aby potwierdzić wpływ misji DART na orbitę całego układu, naukowcy musieli dokonać niezwykle precyzyjnych pomiarów ruchu Didymosa wokół Słońca. W tym celu wykorzystano zarówno badania radarowe, jak i obserwacje zjawisk tzw. okultacji. Polegają one na tym, że planetoida przechodzi przed gwiazdą, powodując jej krótkotrwałe zniknięcie z nieba. Takie obserwacje są trudne, wymagają współpracy wielu obserwatoriów na całym świecie i są uzależnione od pogody. Międzynarodowy zespół astronomów-amatorów i profesjonalistów zarejestrował w okresie od października 2022 do marca 2025 roku aż 22 takie okultacje. Dzięki ich zaangażowaniu udało się uzyskać dane niezbędne do potwierdzenia zmiany orbity Didymosa.

Nowe odkrycia o naturze planetoid

Dodatkowe analizy pozwoliły również na oszacowanie gęstości obu ciał. Okazało się, że Dimorphos jest nieco mniej gęsty, niż wcześniej sądzono, co wspiera teorię, że powstał z materiału wyrzuconego z Didymosa w wyniku jego szybkiego wirowania. Wskazuje to, że Dimorphos jest swego rodzaju gruzowiskiem, czyli luźno związanym zbiorem odłamków skalnych.



Kosmiczny Teleskop Hubble'a obserwował pył wybity z układu Didymos-Dimorphos kilka dni po uderzeniu sondy DART / Fot. NASA, ESA, Jian-Yang Li (PSI), Joe Depasquale (STScI) / Materiały prasowe

Po sukcesie misji DART NASA kontynuuje prace nad kolejnymi projektami z zakresu obrony planetarnej. Kluczowym przedsięwzięciem jest budowa teleskopu NEO Surveyor, który ma za zadanie wykrywać trudne do zauważenia obiekty bliskie Ziemi, takie jak ciemne planetoidy i komety słabo odbijające światło widzialne. Wczesne wykrywanie zagrożeń jest kluczowe dla skutecznego zastosowania ewentualnych technik zmiany ich trajektorii.